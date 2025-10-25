¿Qué falló en el sistema de cribados de cáncer de mama de Andalucía?

Noelia Camacho 25 OCT 2025 - 17:18h.

Una investigación revela que los responsables del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla ordenaron en 2022 a los técnicos que dejaran de notificar a las mujeres pendientes de confirmar su diagnóstico

Novedades sobre los fallos en el cribado de cáncer de mama en Andalucía que han tenido en vilo a miles de mujeres. Este sábado, una investigación del diario ‘El País’ ha revelado que los responsables del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla ordenaron en 2022 a los técnicos que dejaran de notificar a las mujeres pendientes de confirmar su diagnóstico porque se haría de forma automática por el nuevo sistema informativo. Desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía lo desmienten, afirmando que la empresa contratada no hace ningún seguimiento de los casos. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abierta la investigación por todo lo ocurrido.

¿Por qué falló el sistema de cribado y se dejó de avisar a 2.317 mujeres? Según ‘El País’, la causa fue un error de sistema informático. Es nuevo, se cambió en 2022, cuando la adjudicación pasó de manos de Indra a la japonesa NTT data.

Desde entonces, se dio a los trabajadores del Hospital Virgen del Rocío una orden: la de no informar a las mujeres con casos sospechosos por teléfono o por carta porque lo haría el nuevo programa informático. Pero el sistema, según este diario, no lo hizo.

También lo confirma a ‘Informativos Telecinco’ José Pelayo Galindo, secretario general de la federación Sanidad CCOO de Andalucía. “En el Virgen del Rocío se dio la orden de no llamar al servicio de Radiología. Alertaban de que la cosa no estaba funcionando, pero nunca se tomaron medidas para solucionarlo”, asegura.

La versión de la Consejería de Salud de Andalucía

Sin embargo, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía lo desmiente. “Esa empresa solo se dedica al mantenimiento de la aplicación. No tiene ninguna otra función”, dice Mercedes Acebal, portavoz del Plan de Acción del cribado de Cáncer de Mama de Andalucía.

Esta guerra de versiones indigna a las afectadas. “Las mujeres que tienen cáncer avanzado no son una pelota política y las mujeres que han muerto y sus familias, tampoco”, denuncia Ángela Claverol, presidenta de la asociación AMAMA.

“A mí lo que me preocupa muchísimo es que esto esté pasando a nivel nacional”, apunta Carmen Flores, presidenta del Defensor del Paciente.

Mar Suárez es una de las afectadas del Virgen del Rocío y además trabaja allí. El informe de su ecografía estuvo perdido más de un año y lamenta que jueguen “con la vida de las personas”.

La crisis de los cribados estalló hace 27 días y, de momento, no hay una explicación real y oficial de lo sucedido.