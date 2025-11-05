Esta técnica, conocida como neurocirugía en vigilia, permite a los profesionales reducir riesgos

El resultado fue excepcional, ya que el paciente fue dado de alta a las 48 horas después

Un joven de 25 años ha sido sometido a una operación quirúrgica en la que le han extirpado un tumor cerebral mientras estaba despierto e incluso cantando en un hospital de Benalmádena (Málaga). Además, fue dado de alta 48 horas más tarde.

La operación se ha llevado a cabo mientras el paciente estaba consciente para efectuar la extirpación sin que le afectara a la capacidad del habla, según se ha comunicado desde el Hospital Vithas Xanit Internacional, que ha informado que durante la intervención se identificaron las áreas del lenguaje en tiempo real para evitar secuelas neurológicas.

Extirpación total tras meses críticos

Un equipo de neurocirujanos ha conseguido la resección completa del tumor del paciente, que desde hace seis mese padecía crisis comiciales recurrentes, que implicaba la pérdida del habla y debilidad en el brazo y la mano derecha.

"El paciente presentaba entre seis y ocho episodios semanales, lo que afectaba gravemente su calidad de vida. La resonancia magnética cerebral reveló un crecimiento progresivo de una lesión tumoral que, tres años atrás, no pudo ser extirpada por completo debido al riesgo de afectar áreas cerebrales implicadas en el lenguaje", ha explicado el neurocirujano Benjamín López.

Además, ha añadido que "durante aquella primera intervención, la estimulación de ciertas regiones provocaba alteraciones del habla, lo que obligó a preservar parte del tumor para evitar secuelas neurológicas".

Cirugía en vigilia para minimizar riesgos

Ante su evidente empeoramiento, se decidió llevar acabo la nueva intervención quirúrgica, esta vez con el paciente consciente durante todo el proceso.

Esta técnica, conocida como neurocirugía en vigilia, permite a los profesionales monitorizar en tiempo real funciones críticas como el lenguaje y la motricidad, reduciendo riesgos y maximizando la precisión.

Durante la operación, se llevó a cabo un mapeo funcional del lenguaje y una exploración continua de la fuerza del brazo y la mano derecha, lo que permitía identificar con precisión las zonas funcionales y proceder a la resección completa del tumor, sin poner en riesgo capacidades neurológicas del paciente.

El paciente cantó durante la operación

Uno de los momentos más destacables fue cuando el paciente comenzó, en plena extirpación, a cantar de manera espontánea temas clásicos de la banda 'Eagles', lo que permitió a los profesionales evaluar su función lingüística de forma dinámica.

El resultado fue excepcional, ya que el paciente fue dado de alta a las 48 horas después de la cirugía, sin presentar ningún tipo de secuela, y con una recuperación rápida y completa, lo que el centro hospitalario ha percibido como un hito en la aplicación de técnicas avanzadas de neurocirugía funcional.

"Este caso representa un ejemplo paradigmático de cómo la tecnología médica, el conocimiento neurocientífico y la empatía pueden converger para ofrecer soluciones seguras y eficaces en situaciones de alta complejidad", ha subrayado el equipo médico.