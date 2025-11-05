Rocío Doñoro 05 NOV 2025 - 16:28h.

El consumo de tabaco y alcohol ha descendido aunque la edad de inicio sigue estancada en los 14 años

España registra mínimos históricos en el consumo de tabaco y cannabis entre estudiantes de 14 a 18 años

La Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias muestra una disminución generalizada en el consumo de sustancias psicoactivas como el tabaco y el cannabis entre estudiantes de 14 a 18 años. Una buena noticia que ha sorprendido mucho entre los expertos. Informa en el vídeo Asier Báilez.

Los chavales de entre 14 y 18 años van tomando conciencia porque en lo que a tabaco se refiere, su consumo ha descendido en seis puntos. Si hace dos años, el 33% de los adolescentes decía haber fumado alguna vez, ahora lo hace el 27%, aunque ojo, porque la edad de inicio sigue estando en los 14 años.

Y el uso de vapeadores todavía es elevado y casi la mitad de los menores que fuman dicen haberlo probado. En cuanto al cannabis, la sustancia ilegal con mayor prevalencia de consumo también ha descendido del 27 al 21%. Todos estos datos, dice la ministra de Sanidad, Mónica García, evidencian un cambio en la mentalidad de las nuevas generaciones.

"Las nuevas generaciones están cambiando, cada vez son más conscientes de los riesgos"

"Estos datos nos dicen algo muy claro, y es que las nuevas generaciones están cambiando, que cada vez son más conscientes de los riesgos, que cada vez se cuidan más y que están construyendo una nueva forma de entender la salud y una nueva forma también de entender el ocio", ha indicado la ministra.

También baja el consumo de alcohol. ¿Son nuestros jóvenes más sanos que nunca?. Lo cierto es que hay una moda cada vez más extendida de no beber nada. Dar la espalda al alcohol se ha convertido en un movimiento. "Salir con los amigos y tal no solemos tomar alcohol", cuenta un joven. 'Sober curious' o curiosidad sobria se llama. Muchos famosos hacen gala de su adiós a bebidas alcohólicas. El alcohol free está de moda. Los sustitutos, vinos, cervezas y cócteles sin alcohol.

"El alcohol me ensucia las paredes, el alcohol es como una contaminación", apunta Laura Shack San Pío, nutricionista. Y disfrutar sin resaca. Dos años y medio lleva sin probar una gota Dani Martíb. Hablan de toxicidad porque "después de una cerveza viene otra, después un cigarro", dice el cantante Ed Sheeran, y presumen de ser abstemios. Tendencia al alza, pero ojo con los menores. En 14 años fija el Ministerio de Sanidad la edad a la que empiezan a beber nuestros jóvenes. Sigue siendo la droga legal más consumida.