Álvaro Soler es cercano, amable, intuitivo. Se le nota cómodo cuando habla de lo que ha vivido, como si cada acorde de su nueva música fuera una confesión pero no una carga. Con 'El Camino', álbum que lanza este viernes 10 de octubre, cumple 10 años desde aquel 'El Mismo Sol' que lo catapultó al estrellato.

Ahora, dos años después de su boda con Melanie Kroll y tras un año intenso en lo personal -la muerte de su abuelo y el nacimiento de su hija-, este nuevo disco se siente como la historia más íntima del artista hasta la fecha.

Desde la web de Informativos Telecinco hemos hablado con el intérprete de 'Sofía' para conocer los detalles de lo que él denomina 'El Camino', de su faceta más íntima, de cómo le ha cambiado la vida tras ser padre y de cómo cuida su salud mental.

Pregunta: Álvaro, lo primero, felicidades por tus 10 espléndidos años de carrera. ¿Cómo describirías esta década?

Respuesta: Para mí ha sido un cambio de vida totalmente, porque ya hace 10 años que pasó todo. Es curioso porque por un lado parece que ha pasado una eternidad por todas las cosas que he vivido y por otro lado ha pasado tan rápido que da miedo. Así que es una pasada. He aprendido muchísimo, ha sido la mejor escuela, he aprendido mucho más que en la universidad. Ha sido una suerte. Me ha regalado muchos momentos de mucha felicidad y ojalá dure esto otros 10 años más.

P: ¿Recuerdas el momento exacto en el que dijiste: 'Vale, esto va en serio, me voy a poder dedicar a la música'?

R: Desde el principio fui bastante precavido con toda esta situación del éxito, porque yo antes había trabajado mucho ya en la música, había hecho muchas canciones y sabía lo difícil que era que una canción llegase a tanta gente. Entonces, cuando pasó, me lo tomé con tranquilidad; intenté quedarme en el suelo porque pensé: 'Mira, tú no te preocupes, esto es una canción, ya veremos si la siguiente funciona también, que esto no es normal'. Y eso fue para mí una buena manera de mantenerme tranquilo, y me ayudó bastante durante todo el proceso. Me lo tomé como si fuera un Erasmus, que iba a ser un añito distinto y que luego volvería a mi vida normal. Pero no, aquí sigo, así que creo que tardé bastantes años en pensar realmente que no tenía que estresarme por según qué cosas o de si la canción tendría éxito o no, porque llegué a un punto en el que estaba más establecido como artista, y eso me dio también tranquilidad, aunque al final uno nunca puede relajarse.

"Mi abuelo murió el año pasado y mi hija nació también en 2024, así que quise dedicarles mi álbum"

P: ¿Cómo nació la idea de hacer tu nuevo disco, 'El Camino'?

R: Me apetecía hacer un disco sobre todo con un orden, que tuviese un intro, un interlude y un outro, y que fuese una historia entera escuchándola de principio a fin, porque los anteriores álbumes eran más rollo playlist, y quería cambiar eso.

P: ¿Qué quieres contar con este álbum que no habías dicho antes?

R: Empecé a preguntarme de qué podía hablar y qué estaba pasando en mi vida en ese momento. Me pareció que 'El Camino' era una buena representación de lo que es este viaje que he emprendido y de los momentos clave de mi vida sobre todo de los últimos años.

P: ¿Hay alguna canción que haya sido especialmente difícil de terminar o emocionalmente intensa?

R: En general el álbum ha sido muy intenso emocionalmente porque quise hacerlo bien y de una manera muy meticulosa. Mi abuelo murió el año pasado y mi hija nació también el año pasado, y pasaron cosas muy intensas emocionalmente, por lo que quise honrarles de la manera más digna posible y dedicarles el álbum, y en vez de escribirles una canción, les dediqué el intro y el outro. Al principio se escucha la voz de mi abuelo y al final el latido del corazón de mi hija, y esa ha sido la parte más difícil y más emocionante de todo.

P: ¿Qué es lo más surrealista que te ha pasado como artista?

R: Conocer a otros artistas increíbles que para mí parecía imposible, como Jennifer López o Phil Collins. Eso fue muy surrealista, porque con ella lancé una canción, y con él, aunque no lo hice, yo he vivido mi infancia con su voz básicamente, entonces para mí fue un momentazo.

P: ¿Qué te ha enseñado la música sobre ti mismo en estos 10 años?

R: Me ha enseñado en general a no tener miedo a la vida, a no tener miedo a lo que pueda pasar, a ser valiente, y sobre todo, a aprender a comunicarme con la gente y a creer en mí mismo. Me ha dado mucha seguridad.

P: Muchos artistas han alzado la voz sobre cómo lidian con la fama, la presión, la salud mental... ¿A ti cómo te afecta?

R: A veces tenemos días buenos y días malos. Hay momentos en los que nos comparamos con otros artistas y no tiene sentido porque al final no puedes hacer eso, pero la industria te dirige a un sitio donde todo es cuantificable. Todo son números, streams, conciertos, sold out, comparaciones con las escuchas mensuales de otros artistas.... Y al final es frustrante, la verdad, porque el arte y la música no se puede medir en números. Es contradictorio, y yo creo que ese es el problema más grande que todos tenemos en la actualidad como músicos. En el álbum hablo sobre los miedos artificiales que nos construimos en nuestra cabeza muchas veces y que luego no pasan, y quería lanzar varias preguntas y exponerlas en el álbum para que pudiésemos hablar sobre ello también.

P: ¿Y cómo lo manejas?

R: Como puedo la verdad, hay veces que me sale bien y puedo salirme de la espiral negativa, pero suelo hablarlo con gente. Si veo que estoy mal o que veo que me está costando algo, lo hablo con mi equipo, con mi mujer o con mi familia, y eso es algo que me ha ayudado mucho. Una vez lo hablas y lo sacas fuera de ti ya pierde importancia, sientes como si le estuvieras quitando peso, yo lo recomiendo.

P: En el plano personal, ya han pasado dos años desde tu boda con Melanie Kroll y más de uno desde que eres padre. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde entonces?

R: Creo que lo estamos haciendo lo mejor posible. Cuando tienes un hijo es una bendición, pero a la vez también es una responsabilidad y somos muy conscientes de ello, así que la planificación es clave en todo esto. Hay que saber cuándo podemos estar aquí con la familia, cuándo nos podemos desplazar, cuándo vuelvo yo, cómo organizar una gira... Son momentos clave y la comunicación es básica, con mi mujer sobre todo. Y también tenemos que pensar en nosotros como pareja, obviamente, es algo que no podemos olvidar porque mucha gente se pierde en sus hijos y se olvida de la pareja. Al final tus hijos se irán de casa un día y yo me quedaré con mi mujer, y quiero quererla igual que ahora, claro, eso es clave. Aunque es fácil decirlo, luego hay que hacerlo.

P: La paternidad te ha cambiado la vida de golpe, y decidiste dejar de beber alcohol. ¿Aún mantienes esa decisión?

R: (Se ríe). Sí, sigo igual, porque al final me va muy bien para la voz, entonces lo prefiero y tampoco lo necesito. Mido muy bien los momentos en los que lo hago, entonces realmente tiene que valer la pena ese cóctel o lo que me vaya a tomar para que me lo tome.

P: ¿Qué te gustaría que la gente sintiera cuando escuche tu música dentro de otros 10 años?

R: Pues que sintieran que están siendo absorbidos en un mundo distinto por un rato. Que sintieran alegría sobre todo. Creo que eso es mi deber, lo que se me ha asignado: echarle polvos de alegría a la gente, porque ya hay mucho desastre, mucho caos, mucha guerra y mucho odio en este mundo, y creo que mi música y, en concreto, este nuevo álbum, es justamente lo contrario. Así que espero que para ellos sea un momento de paz, de desconexión. Eso espero que sientan con mi música. Sería mi sueño, la verdad.

P: ¿Crees que seguirás en la industria dentro de una década?

R: Sí, pero a otro ritmo cien por cien, pero la cosa es que hace 10 años tampoco pensaba que iba a estar aquí ahora mismo, así que me parece muy complicado de contestar, porque en este mundo todo cambia muy rápido y nunca sabes qué puede pasar. Pero si puedo seguir haciendo música y que la gente siga viniendo a mis conciertos, yo estaría muy agradecido y sería un sueño, obviamente, seguir así.

P: Si pudieras volver atrás y darle un consejo al Álvaro de 2015, ¿cuál sería?

R: Que confiara plenamente en su instinto desde el principio. Lo aprendí más tarde y creo que hubiese sido genial hacerlo desde que empecé.