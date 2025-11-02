Los hechos ocurrieron cuando la joven celebraba su 23 cumpleaños en una discoteca de Cali, Colombia

El padre de María José ha denunciado la presunta negligencia por parte de la discoteca, que proponía el peligroso reto

CaliMaría José Ardila, una joven de 23 años, ha fallecido tras participar en un peligroso reto de consumo de alcohol en una discoteca en Cali, Colombia.

Los hechos ocurrieron durante el pasado fin de semana, cuando la joven celebraba su 23 cumpleaños en una discoteca local. Allí, decidió participar en un "reto" promovido por la propia discoteca, que ofrecía un premio a quien lograse ingerir una serie de copas y de chupitos en un determinado tiempo.

La denuncia del padre por el peligroso reto

El padre de María José ha denunciado la presunta negligencia por parte de la discoteca, que proponía el peligroso reto a sus clientes. Según relata, la joven se desmayó cuando estaba realizando el desafío: "Faltándole como tres o cinco tragos para ganarse el reto, ella se desmaya, se vomita estando desmayada y broncoaspira", explica.

Según detallan varios testigos y como recogen medios locales, la joven habría permanecido sin respiración por aproximadamente 17 minutos. Tras la llegada de los servicios de Emergencias y su traslado al hospital, la joven tuvo que ser reanimada hasta en tres ocasiones. María José ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), intubada, y finalmente los médicos confirmaron que se encontraba en estado de muerte cerebral.

Por otro lado, la madre de la joven explicaba que María José había accedido a hacer el reto para ayudar con el dinero del premio a una amiga que lo necesitaba: "Mi hija tenía una amiga que económicamente estaba necesitando el dinero y ella dijo: ‘Lo hago y vamos a regalarle la plata a la amiga’. Y, pues, los jóvenes a esta edad se creen que son Superman, que pueden resistir cualquier cosa y esto nos demuestra que no es así. Su cuerpo no pudo más y falleció”, confirmó, según recogía 'Blu Radio'.

El local lamenta los hechos

Por su parte, el local ha lamentado los hechos en un comunicado: "Sagsa Bar lamenta con profunda tristeza los hechos ocurridos el sábado 25 de octubre del presente año. Expresamos nuestra solidaridad, apoyo y acompañamiento a la familia en este difícil momento, y reafirmamos nuestra disposición a brindar todo el apoyo y colaboración necesarios desde el lugar que nos corresponda".

La joven había sido madre hace unos meses.