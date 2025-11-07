Europa Press 07 NOV 2025 - 11:28h.

Las personas que beben en exceso pueden sufrir accidentes cerebrovasculares hemorrágicos una década antes

¿Son los jóvenes más sanos que nunca? Cómo el 'sober curious' o curiosidad sobria se ha puesto de moda

Compartir







Lo que empieza como una costumbre social, una copa después del trabajo o “algo para relajarse”, pero ese hábito se vuelve diario y supera cierta cantidad, el cerebro puede pagar un precio mucho antes de lo que creemos.

Un nuevo estudio de la Universidad de Harvard revela que beber en exceso de forma habitual puede adelantar un ictus hemorrágico más de una década, y además hacerlo más grave y difícil de recuperar.

Beber en exceso adelanta el ictus hasta 10 años

Las personas que beben en exceso pueden sufrir accidentes cerebrovasculares hemorrágicos una década antes que las personas que no beben en exceso, según un estudio de la Universidad de Harvard (Estados Unidos) publicado en 'Neurology', la revista oficial de la Academia Estadounidense de Neurología .

Los investigadores descubrieron que las personas que consumían regularmente tres o más bebidas alcohólicas al día tenían más probabilidades de sufrir una hemorragia intracerebral, un tipo de accidente cerebrovascular causado por sangrado en el cerebro, a una edad más temprana y con mayor gravedad que las personas que consumían menos de tres bebidas al día.

Tres bebidas al día ya marcan la diferencia

Los investigadores también descubrieron que los bebedores empedernidos tenían más probabilidades de mostrar signos de enfermedad de los pequeños vasos cerebrales, que es un daño a los pequeños vasos sanguíneos del cerebro y un tipo de daño cerebral a largo plazo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"La hemorragia intracerebral es el tipo de accidente cerebrovascular más mortal, siendo la enfermedad de los pequeños vasos cerebrales su principal causa", relata el doctor M. Edip Gurol, autor del estudio, profesor de la Universidad de Harvard en Boston y miembro de la Academia Estadounidense de Neurología.

"Si bien estudios previos han relacionado el consumo excesivo de alcohol con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular, nuestros hallazgos sugieren que no solo aumenta la gravedad de un accidente cerebrovascular hemorrágico, sino que también puede acelerar el daño a largo plazo a los pequeños vasos cerebrales".

El estudio incluyó a 1.600 adultos con una edad promedio de 75 años que fueron hospitalizados por hemorragia intracerebral. La información sobre el consumo de alcohol se obtuvo durante el ingreso hospitalario, ya sea por el paciente o por una persona que lo acompañaba en el hospital.

Daño silencioso en los pequeños vasos del cerebro

Los investigadores definieron el consumo excesivo de alcohol como la ingesta regular de tres o más bebidas alcohólicas al día, cada una con el equivalente a 14 gramos (0,6 onzas) de alcohol. Esto equivale, por lo general, a 355 ml (12 onzas) de cerveza, 148 ml (5 onzas) de vino o 44 ml (1,5 onzas) de licor. De los participantes, 104 personas (el 7 por ciento) cumplieron con los criterios de consumo excesivo de alcohol.

Los participantes se sometieron a escáneres cerebrales para evaluar la gravedad de sus accidentes cerebrovasculares y detectar signos de enfermedad de pequeños vasos cerebrales. Posteriormente, los investigadores compararon a los bebedores empedernidos con participantes que bebían menos de tres bebidas alcohólicas al día o que no bebían en absoluto.

Los investigadores descubrieron que los bebedores empedernidos sufrieron un ictus a una edad promedio de 64 años, en comparación con los 75 años de quienes no bebían en exceso, una diferencia de 11 años. Además, presentaron hemorragias cerebrales un 70% mayores en promedio.

Tenían el doble de probabilidades de sufrir hemorragias en regiones profundas del cerebro y casi el doble de probabilidades de experimentar hemorragias que se extendieran a los espacios llenos de líquido cefalorraquídeo, una complicación denominada extensión intraventricular. Gurol afirma que estos hallazgos suelen indicar una peor recuperación y peores resultados de salud entre las personas que han sufrido hemorragias cerebrales.

Los bebedores empedernidos tenían más del triple de probabilidades de presentar signos graves de daño en la sustancia blanca, denominados hiperintensidades de la sustancia blanca, que suelen estar causadas por enfermedad de pequeños vasos cerebrales. También tenían casi el doble de probabilidades de presentar un patrón de enfermedad de pequeños vasos cerebrales que refleje daño crónico causado por hipertensión arterial.

Reducir el alcohol cambia el pronóstico

Además, presentaban recuentos de plaquetas más bajos y una presión arterial ligeramente más alta al ingreso hospitalario que los bebedores no empedernidos, factores que nuevamente pueden contribuir a la gravedad del accidente cerebrovascular y a la eficacia de la recuperación de una persona.

"Reducir el consumo excesivo de alcohol no solo puede disminuir el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular hemorrágico, sino que también puede retrasar la progresión de la enfermedad de pequeños vasos cerebrales, lo que a su vez puede reducir las probabilidades de sufrir otro accidente cerebrovascular, deterioro cognitivo y discapacidad a largo plazo", resume Gurol. "Promover cambios en el estilo de vida, como dejar de beber alcohol, debería formar parte de las iniciativas de prevención de accidentes cerebrovasculares, especialmente para las personas con mayor riesgo".

Entre las limitaciones del estudio se encuentra su diseño transversal, que analizó un único momento en el tiempo en lugar de realizar un seguimiento de los cambios a lo largo de la vida. No se dispuso de información detallada sobre el consumo de alcohol a lo largo de la vida. Los investigadores también señalaron que el consumo excesivo de alcohol se basó en autoinformes, por lo que es posible que los participantes no recordaran o proporcionaran la información con precisión.