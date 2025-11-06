El límite máximo de la tasa de alcohol al volante pasaría de 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2

Nueva tasa de alcoholemia, nuevas multas: así castigará la DGT conducir bajo los efectos del alcohol

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha instado a los grupos parlamentarios a aprobar "cuanto antes" la rebaja del límite máximo de tasa de alcoholemia al volante, porque "no hay excusa". que pasaría de 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2 (0,1 miligramos por litro de aire aspirado).

Navarro ha advertido de que cuanto antes se apruebe esa ley "podremos evitar algún siniestro y sus consecuencias". Así ha afirmado el responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT) en el acto de presentación del informe "La movilidad a lo largo del tiempo", realizado por Dekra, en colaboración con la Fundación Mapfre.

El pasado mes de marzo el Pleno del Congreso aprobó la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE que establece esa rebaja de la tasa de alcohol, con la abstención del PP y el rechazo de Vox.

A partir de ese momento se abrió la fase de presentación de enmiendas y la iniciativa se encuentra a la espera de ser aprobada en la Comisión de Interior de la Cámara Baja con competencia legislativa plena.

Navarro ha advertido de que cuanto antes se apruebe esa ley "podremos evitar algún siniestro y sus consecuencias" y ha valorado esta medida que sería "impensable" en países como Francia, según le reconoció su homóloga francesa, ha dicho.

El siguiente paso si se aprueba la rebaja de la tasa de alcoholemia es dedicar los esfuerzos a la lucha contra el consumo de drogas al volante, un tema, ha reconocido, en el que "queda camino por recorrer".

El 48 % de las autopsias practicadas a conductores fallecidos al volante en 2024 revelaron la ingesta previa de alcohol y/o el consumo de drogas y psicofármacos, según el último informe del Instituto Nacional de Toxicología.

Navarro ha hecho un repaso de la hoja de ruta de la DGT, que ahora pasa por poner el foco en el vehículo después de tener "bien identificado y razonablemente trabajado" el factor humano.