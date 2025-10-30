A sus 87 años, el legendario actor de 'Hannibal' publica este próximo 4 de noviembre sus memorias, 'We Did OK, Kid: A Memoir'

Anthony Hopkins, el genio tras Hannibal Lecter que también compone música clásica y ha ofrecido conciertos

Compartir







A sus 87 años, Anthony Hopkins se prepara para uno de los lanzamientos más personales de su vida: sus memorias, 'We Did OK, Kid: A Memoir', que llegarán a las librerías el próximo 4 de noviembre. En ellas, el legendario actor repasa no solo su carrera, marcada por títulos icónicos como 'Hannibal' o 'Lo que queda del día', sino también sus momentos más oscuros: la soledad, la inseguridad y, sobre todo, sus problemas con el alcohol.

Durante la promoción del libro, Hopkins ha ofrecido una entrevista al pódcast 'The Interview', del 'New York Times', en la que se ha sincerado sobre su pasado de adicción y el momento en que decidió cambiar su estilo de vida.

"Estaba borracho y conduciendo mi coche California, sin saber a dónde iba", recuerda. "Me di cuenta de que pude haber matado a alguien, o matarme a mí mismo, lo cual en aquel momento me daba igual, no me importaba. Ahí me di cuenta de que era alcohólico", ha asegurado.

PUEDE INTERESARTE El lado melómano de Anthony Hopkins: la historia del vals que compuso hace 60 años

Aquella noche de diciembre de 1975, según relata, se convirtió en un antes y un después. "Eran las 11 en punto, miré mi reloj, y entonces escuché una voz, muy profunda, que me dijo: 'Se acabó. Ahora puedes empezar a vivir'".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Al día siguiente se despertó en una habitación de hotel. No recuerda cómo llegó hasta allí. Poco después supo que debía buscar ayuda: "Le dije a un exagente mío en una fiesta en Beverly Hills: 'Necesito ayuda'. Y eso fue todo", ha manifestado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Desde entonces, asegura, nunca ha vuelto a beber: "El ansia de alcohol desapareció. No tengo teorías al respecto, salvo que fue algo divino o una fuerza interior que todos poseemos", ha narrado.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El actor, que lleva casi medio siglo sobrio, ha contado que su relación con el alcohol estaba ligada a su propios problemas internos. "Bebía para anular esa sensación de vacío o de no encajar, porque me hacía sentir importante. En aquellos días, los actores como Peter O'Toole o Richard Burton pensábamos que emborracharnos era parte del oficio. Creíamos que ser rebeldes era algo romántico. Pero en el fondo sabíamos que nos estaba matando".

Sus memorias, su primer matrimonio y la nula relación con su hija

En las páginas de su libro, Hopkins también rememora su infancia en Port Talbot, en Gales, siendo hijo único de un panadero y una ama de casa, así como su paso por la Royal Academy of Dramatic Art, su irrupción en los escenarios londinenses y su salto a Hollywood.

El título del libro, explica el propio actor, nace de una fotografía: "Hay una imagen de mi padre y de mí en la playa, cuando era niño. A veces miro esa foto y le digo a ese chico: 'Lo hicimos bien, chaval'. De ahí viene el título", indicó en un comunicado emitido por Summit Books, imprenta de la casa editorial Simon & Schuster y quien publica sus memorias.

La editorial ha adelantado que las memorias abordan también los daños colaterales de su adicción: el fin de su primer matrimonio con Petronella Barker y la nula relación con su hija Abigail.

"Mi esposa, Stella, le envió una invitación para que viniera a vernos. Ni una palabra de respuesta. Así que pensé: 'Está bien. Le deseo lo mejor, pero no voy a desperdiciar mi sangre por eso. Si quieres desperdiciar tu vida guardando rencor, adelante'", manifiesta en la mencionada entrevista.

Tras describir su primer matrimonio como "los dos peores años de mi vida", el actor confiesa que el alcohol fue el gran responsable de su ruptura familiar. "Nuestras personalidades opuestas y mi alcoholismo condenaron la relación desde el principio. Mi depresión era ilimitada; el alcohol era mi chupete".

Al dejar la bebida, "Abigail nunca pareció poder perdonarme por haber abandonado a la familia cuando era una bebé. Tenía sus razones. No puedo culparla por eso. Así es la vida. Pero fue y sigue siendo una fuente tremenda de dolor".