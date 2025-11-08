Noelia Camacho 08 NOV 2025 - 17:40h.

"Pensar se hace mejor caminando", asegura José Luis Rejo, investigador científico del CSIC

Para que la caminata sea lo más beneficiosa posible, la primera condición es aumentar las pulsaciones durante unos 30-40 minutos

Una de las formas más sencillas de estar más saludable es caminar. Pero, ¿cómo? ¿Rápido, lento, mejor un paseíto largo, varios cortos? José Luis Rejo, investigador científico del CSIC del grupo estilo de vida y cognición, da las claves.

José Luis Rejo lleva 25 años investigando el efecto del movimiento y el ejercicio en nuestro cerebro. “Pensar se hace mejor caminando”, asegura, porque “se descubrió que hay una pequeña región del cerebro en donde todavía se forman neuronas en el adulto”.

“El hipocampo es muy importante porque participa muy activamente en el aprendizaje y en la memoria”, añade.

Esto lo comprueba con sus ratones, que entrenan en cinta de correr. Con 40 minutos en ella, cinco días a la semana, se generan en el hipocampo neuronas nuevas.

“Literalmente, hacer ejercicio te hace más listo”, asegura Rejo.

La caminada más saludable

Para que la caminata sea lo más beneficiosa posible, la primera condición es aumentar las pulsaciones durante unos 30-40 minutos.

“Si tú mantienes esto durante, por ejemplo, vamos a decir, media horita, en aproximadamente dos o tres semanas habrás incrementado, entre un 10 y un 15 %, el número de neuronas nuevas que tienes en el hipocampo”, explica.

Además, advierte de que no se debe llegar al agotamiento físico. En ese grupo, probablemente solo hay una o dos personas que están haciéndolo bien: dejando a la mente relajarse.

De esta manera, combatimos el estrés, la depresión e incluso prevenimos el alzhéimer.