Unos españoles desarrollan 'Explorer', un exoesqueleto que devuelve la movilidad a niños con parálisis: "Supone una mejora tremenda para su vida"

SevillaArbel tiene atrofia muscular espinal tipo 2 (AME), pero hoy ha podido andar de nuevo. La emoción y la felicidad se ven reflejadas en las caras de sus padres, quienes asisten a ese gran milagro en el Centro de Estimulación Precoz ‘Cristo del Buen Fin’. Este niño de 11 años lo ha conseguido gracias al innovador exoesqueleto ATLAS 2030, fabricado por la empresa madrileña ‘Marsi Bionics’, y creado por Elena García Armada.

Este exoesqueleto pediátrico es el tercero que llega a Andalucía y el primero que aterriza en Sevilla. Cuatro menores han podido beneficiarse de esta herramienta tiene el poder de cambiar sus vidas por completo y sentar las bases de nuevos protocolos de rehabilitación infantil.

Los beneficios del exoesqueleto pediátrico

Arbel puede caminar, jugar e incluso darle a una pelota. Acciones sencillas que no tenían cabida en su vida. Y todo gracias al exoesqueleto, un instrumento capaz de mejorar el control motor y la motivación de los pacientes en las terapias. Sus padres también notarán el cambio, ya que le ofrece más autonomía, seguridad y confianza al menor.

“Observamos mejoras significativas en el desarrollo físico, psicológico y académico de los niños y niñas, reflejadas en una mayor autonomía, participación, atención, autopercepción, socialización, seguridad y confianza”, explica Cristina Carmona, profesional del servicio de Fisioterapia del Centro.

Está compuesto por ocho articulaciones activas que dan movilidad

Los prototipos de este exoesqueleto se han desarrollado durante ocho años. ‘Marsi Bionics’ es la primera empresa con el certificado para venderlo en España. Gracias a esta herramienta, los pequeños como Arbel pueden estar de pie, de forma automática o de manera asistida, para que realicen las actividades o incluso que puedan ser mejor atendidos en fisioterapia. Porque tan solo se necesita una aplicación.

El exoesqueleto pediátrico mejorará la movilidad de los menores con parálisis cerebral, atrofia muscular espinal y otras discapacidades. Está compuesta por ocho articulaciones activas que dan movilidad en todas las direcciones y que mantienen al paciente desde el tronco hasta los pies. Así, es capaz de responder a la intención del movimiento del menor tras interpretarlas de manera no invasiva.

“Es un salto cualitativo en la terapia infantil”, señala Carlos Pérez

El Hermano Mayor, Carlos Pérez, sostiene que se trata de “un proyecto muy especial para su entidad por el impacto que saben que va a tener en uno de sus colectivos prioritarios: los menores con discapacidad y sus familias”.

Pérez destaca que esta incorporación es “un salto cualitativo en la terapia infantil”: “La incorporación de este exoesqueleto supone un salto cualitativo en la terapia infantil. No solo amplía las posibilidades de tratamiento, sino que también nos permitirá generar evidencia científica sobre su impacto real en la rehabilitación pediátrica”.