El tabú y los estigmas asociados a la regla persisten en España, lo que implica importantes consecuencias para la autoestima y el bienestar emocional de las mujeres debido a la invisibilidad de la menstruación en ámbitos educativos, culturales y sanitarios. Esto dificulta diagnósticos médicos adecuados y perpetúa mitos como consecuencia de la ausencia de información fiable.

"Tiene la regla". Esta expresión es un ejemplo de cómo la menstruación se ha utilizado históricamente (y se sigue usando) para cuestionar a las mujeres, su racionalidad, sus decisiones y sus capacidades. Ocurre cuando amigos, compañeros o parejas desechan sus opiniones, emociones o argumentaciones atribuyéndolos al período.

Son conclusiones de una investigación liderada por investigadoras del Instituto Ingenio, un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universitat Politécnica de Valencia (UPV), en el que han participado más de 4.000 mujeres mayores de catorce años. Los resultados de su trabajo se han publicado recientemente en la revista internacional Journal for Equity in Health.

Solo seis de cada diez mujeres que han participado en el estudio percibe la regla con normalidad, y las investigadoras han subrayado entre sus conclusiones que las postmenopáusicas reportan una mayor aceptación social y que las generaciones más jóvenes perciben que el tabú sigue muy presente.

La primera regla, o la necesidad de tener información

La vivencia de la primera menstruación es particularmente significativa y muchas de las mujeres describieron cómo ese momento se asoció con la sexualización y con nuevas expectativas sociales, lo que genera en muchos casos un sentimiento de inseguridad y vulnerabilidad, remarca el CSIC en una nota de prensa difundida la semana pasada.

El estudio corrobora además que recibir información práctica y clara en la primera menstruación es un factor determinante en la normalización de la regla. Quienes recibieron ese acompañamiento se sienten más seguras hablando de la regla en diferentes contextos y quienes hablan de la regla con los hombres que tienen a su alrededor perciben también que es un tema más normalizado.

Críticas a la visión de la regla en publicidad y medios

La menstruación raramente aparece en series, películas, libros ni en los medios de comunicación, lo que refuerza la invisibilidad del período, y las mujeres que han participado en el estudio han sido especialmente críticas con la publicidad.

Reprueban, en concreto, que se muestren imágenes irreales como brillos, purpurinas, líquidos azules (no rojos), o bien mujeres enérgicas, radiantes y siempre sonrientes.

Según las investigadoras, imágenes así son poco realistas y alimentan la idea de que la menstruación debe "embellecerse" e "higienizarse" para ser aceptada socialmente.

La investigadora principal del estudio, Sara Sánchez-López, subraya que los estigmas se reproducen en la sociedad de una forma colectiva, sin que se pueda apuntar a un único responsable, pero ha señalado que algunos ‘actores' tienen más peso que otros, y ha apuntado en ese sentido a los medios de comunicación y a la publicidad.

La investigadora señala que, a nivel individual, las propias mujeres pueden contribuir a romper esas tendencias.

¿Cómo? Hablando del tema con naturalidad, evitando eufemismos, cuestionando los estereotipos "y por supuesto, sin ridiculizar ni hacer sentir mal a nadie por menstruar". Incide en la importancia de incluir estas cuestiones en los temarios escolares.

Opiniones de mujeres descalificadas porque "tiene la regla"

Las mujeres más mayores, aquellas que están ya en la postmenopausia, normalizan más el tema que las mujeres premenstruales y que las generaciones jóvenes, pero la investigadora lo achaca a su mayor experiencia, a que ya no les afecta el día a día, y a que tras crecer en un contexto de silencio "comparan ese pasado con la mayor apertura actual".

Sara Sánchez-López destaca cómo se ha utilizado históricamente la menstruación para cuestionar a las mujeres, su racionalidad, sus decisiones o sus capacidades. Advierte de que eso ocurre todavía en la actualidad.

El trabajo realizado recopila experiencias de mujeres que han visto cómo sus opiniones, sus razones o sus emociones han sido descalificadas porque se han atribuido "a la regla", incluso cuando no estaban menstruando.

El estudio, en el que ha participado Dani Barrington, de la University of Western Australia (una referencia mundial en el ámbito de la salud menstrual) alerta de que los estigmas limitan la presencia de la menstruación en los debates públicos y políticos, frena los avances en la regulación y el acceso a productos menstruales, dificulta diagnósticos médicos adecuados y perpetúa los mitos debido a la ausencia de información fiable.