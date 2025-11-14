Las cuatro enfermedades oculares más frecuentes a partir de los 50, según Harvard

Redacción Uppers 14 NOV 2025 - 23:20h.

A medida que avanza la edad, los ojos pueden sufrir transformaciones que aumentan el riesgo de que aparezcan enfermedades

A medida que avanza la edad, los ojos pueden sufrir transformaciones que aumentan el riesgo de que aparezcan enfermedades. Es por ello que la revista 'Harvard Health' advierte que la detección temprana, a través de exámenes oculares regulares es clave para identificar y tratar a tiempo afecciones.

Estas afectan con mayor frecuencia a los adultos mayores y pueden disminuir la independencia si no se tratan adecuadamente. Si bien el envejecimiento ocular constituye un proceso inevitable, existen estrategias de prevención y opciones terapéuticas que resultan determinantes para conservar la función visual por más tiempo. A continuación, se detallan lascuatro enfermedades oculares más frecuentes en la vejezy sus principales características.

Cataratas

Se trata de la causa más común de visión borrosa en personas mayores. Consiste en la pérdida progresiva de transparencia del cristalino, lo que provoca dificultad para enfocar, deslumbramientos con las luces y una percepción apagada de los colores.

Según 'Harvard Health', los oftalmólogos pueden detectar estos cambios mediante exámenes de rutina, que incluyen revisiones de la agudeza visual y valoración del cristalino.

Glaucoma

Se relaciona con el aumento de presión intraocular debido a la acumulación de líquido en la parte frontal del ojo, lo que presiona y daña el nervio óptico de forma irreversible. Esta enfermedad avanza sin síntomas evidentes hasta etapas avanzadas, por lo que su detección temprana depende de controles preventivos.

'Harvard Health' destaca que la tonometría, junto con el examen del nervio óptico y pruebas de campo visual, es fundamental para el diagnóstico precoz. El tratamiento, que incluye colirios, láser o cirugía, busca reducir la presión ocular y evitar daños mayores, ya que la pérdida visual causada por glaucoma no se recupera.

Degeneración macular asociada a la edad (DMAE)

La degeneración macular asociada a la edad afecta la mácula, una pequeña zona en el centro de la retina imprescindible para la visión nítida y central. Esta enfermedad puede dificultar tareas tan habituales como leer, reconocer rostros o conducir.

Según Harvard, varias terapias han demostrado eficacia. en el caso de la forma seca, ciertos complejos vitamínicos de alto contenido en antioxidantes logran ralentizar la progresión. Para la forma húmeda, las inyecciones de fármacos antiangiogénicos y el láser han permitido preservar la visión o retrasar el avance de la enfermedad. La detección temprana mejora de forma significativa el pronóstico.

Retinopatía diabética

Laretinopatía diabética ocurre cuando el exceso de glucosa daña los vasos sanguíneos de la retina, generando microaneurismas y hemorragias que, si progresan, pueden afectar gravemente la visión. Harvard Health recomienda un control estricto de la glucemia y la presión arterial para prevenirla.