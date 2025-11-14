Ensayo clínico pionero parar tratar a personas con esclerosis múltiple a partir de una estimulación eléctrica espinal

El objetivo del ensayo es comprobar si la terapia puede permitir recuperar parte del control de los brazos y las manos

BarcelonaEl Hospital del Mar de Barcelona está liderando un ensayo clínico internacional y pionero parar tratar a personas con esclerosis múltiple a partir de una estimulación eléctrica espinal.

En un comunicado, el hospital ha informado de que el objetivo del ensayo es comprobar si la terapia con estimulación eléctrica espinal puede permitir recuperar parte del control de los brazos y las manos de personas con esclerosis múltiple.

El jefe del Servicio de Neurología del Hospital del Mar, Pablo Villoslada, ha explicado que esta estimulación "incrementa la capacidad de movimiento y activa la parte de la médula que regula los músculos, aunque no llegue la orden desde el cerebro".

El estudio cuenta con la participación de otros dos hospitales barceloneses, el Clínic y el Sant Pau, así como del Erasmus University Medical Center de Róterdam (Países Bajos).

Ochenta personas con esclerosis múltiple progresiva

El trabajo empezó el mes de octubre con los primeros participantes y contará con ochenta personas con esclerosis múltiple progresiva en fase avanzada procedentes de cada centro participante.

Durante los próximos tres meses el ensayo clínico combinará esta estimulación con terapia ocupacional gestionada por el equipo del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital del Mar y por la universidad neerlandesa.

La jefa de este equipo, Anna Guilén-Solà, apunta que "la combinación de intervenciones de rehabilitación con los estímulos eléctricos puede potenciar la recuperación funcional en pacientes con trastornos neurológicos".

Se prevé que, en poco más de un año, puedan comprobar si el tratamiento mejora la calidad de vida y la independencia de los pacientes, como por ejemplo poder utilizar el móvil o poder comer sin ayuda.

En caso que esta combinación tenga conclusiones positivas, se espera que su aplicación pueda ser inmediata.