Jenifer Moreno 16 NOV 2025 - 14:13h.

Los productos se han distribuido en todas las comunidades autónomas, que ya han sido informadas

Se recomienda a todos aquellos que tengan intolerancia a los sulfitos y hayan comprado alguno de los productos que se abstengan de consumirlos

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado la alerta por presencia de sulfitos no incluidos en el etiquetado de endulzante de origen natural procedente de Indonesia tras conocer más lotes y marcas afectados de los que ha comunicado en varias ocasiones desde el 27 de octubre.

Los productos se han distribuido en todas las comunidades autónomas, que ya han sido informadas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para que retiren los canales de comercialización, informa la AESAN en un comunicado.

Por precaución se recomienda a todos aquellos que tengan intolerancia a los sulfitos y hayan comprado alguno de los productos que se mencionan a continuación que se abstengan de consumirlo. Para el resto de la población, no suponen ningún riesgo.

Los productos afectados por la presencia de sulfitos

Los productos implicados son los siguientes:

Los lotes L9311911453, L9312605553, L9313006553 sin fecha de caducidad de ‘Flor de Coco’, endulzante de origen natural de la marca Azucarera, presentado en una bolsa de plástico con un peso de 300 g.

El azúcar de coco Bio 400 g de la marca Dreamfoods. En el caso de este producto afecta a los siguientes lotes: 130152024-04, 130152024-06, 130152024-08, 130152024-11, 130252024-17, 130252024-19, 3001152024-14 con fecha de consumo preferente 30/07/2026; 2207HI0225-71, 2207HI0225-74, 2207HI0225-77, 2207HI0225-86, 2207HI0225-91, 2207HI0225-97, HI0225-65 con fecha de consumo preferente 28/02/2027; y 52024-340 con fecha de consumo preferente 31/07/2026.

El azúcar de coco envasado de 1kg 400 g también de la marca Dreamfoods. Los números de lotes afectados son: 130152024-06, 130152024-11, 130252024-18, 3001152024-14, 3001152024-17 con fecha de consumo preferente 30/07/2026; 2207HI0225-71, 2207HI0225-77, 2207HI0225-91, HI0225-68 con fecha de consumo preferente 28/02/2027 y 52024-340 con fecha de consumo preferente 31/07/2026.

El azúcar de coco de la marca Planeta huerto de 1kg 500g. Los números de lotes afectados son 130152024-04, 130252024-19’ con fecha de consumo preferente 30/07/2026; 2207HI0225-103, 2207HI0225-71, 2207HI0225-77, 2207HI0225-91 con fecha de consumo preferente 28/02/2027; y 52024-340 con fecha de consumo preferente 31/07/2026

El azúcar de coco de 1 kg de la marca Bizilur. Los números de lotes afectados son: 130152024-06, 3001152024-14 con fecha de consumo preferente 30/07/2026

El azúcar de coco Bio de la marca Eco Wassi de 300 g, 600 g y 950 g. Los números de lotes afectados son: L240353, L240367, L250020, L250048, L250075, L250076, L250077, L250144, L250177, L250178, L250179, L250224, L250238, L250240, L250253 y L250289.

El azúcar de coco Bio de la marca Gumendi de 300 g. Los números de lotes afectados son: L250027, L250176, y L240176.

El azúcar de coco en bolsa de 1 kg ecológico de la marca La Salmantina. Afecta únicamente al lote H495 con fecha de consumo preferente 31/04/2027.