Silvia Asiain Nuria Fresneda 16 NOV 2025 - 17:16h.

Manchi es un perro de alerta y avisa a su dueña, Paula Pérez, cuando su nivel de glucosa baja

La endocrinóloga Rosa Corcoy habla de la diabetes: "Hay que tener en cuenta que los síntomas típicos son tardíos"

Durante todo el mes de noviembre, Mediaset España pone el foco en la importancia de prevenir la diabetes y de un diagnóstico temprano y dedica su campaña ‘12 meses 12 causas’ a esta enfermedad. Para algunos pacientes como Paula Fernández, que tiene diabetes de tipo 1, los perros de alerta son fundamentales.

Manchi es el fiel amigo de Paula que en más de una ocasión le ha salvado la vida. “Una vez estaba yo aquí durmiendo la siesta y me despertó. Dije: ‘Espera, que algo está pasando y estaba en 50’. Si no me despierta, a lo mejor yo no hubiera despertado”, cuenta.

Su perro la avisa cuando sus niveles de glucosa bajan demasiado, porque “tú no sabes que en 20 minutos te va a dar un bajón de azúcar porque no te lo notas”, dice.

También detecta cuando va a entrar en hiperglucemia

Manchi percibe también si su dueña va a entrar en hiperglucemia y la avisa cuando sube de 200. Se adelanta, incluso, al sensor que lleva en el brazo: “Él avisa antes”.

Para saber hacer esto, Manchi fue entrenado durante seis meses en un centro de adiestramiento. “Manchi ha sido un perro fantástico”, destaca Octavio Villazala, educador canino.

En estos centros educan su nariz. Primero, aprenden a identificar el olor que debe detectar con muestras de saliva y después a marcarlo. “Hasta que no ladres, no te vamos a dar un granito de pienso”, explica Villazala.

Superadas estas pruebas ya están listos para cuidar de la persona con diabetes y con su ayuda es más fácil.