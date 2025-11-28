Silvia Asiain 28 NOV 2025 - 21:57h.

Los niños con diabetes necesitan el acompañamiento de la enfermera escolar

Estamos muy lejos de la media europea en cuanto a enfermeras escolares. Tenemos una por cada 6.300 alumnos mientras que en Europa la media es de una por cada 750. Es un servicio necesario y que se hace imprescindible cuando un alumno sufre diabetes.

Antes de acudir a clase, Nacho visita a Itziar: "Vengo al cole, me pincho aquí en enfermería". Los niños con diabetes necesitan el acompañamiento de la enfermera escolar.

Lo revisan a través de una aplicación

"Hay que estar un poco encima y hay que ir trabajando en que se responsabilicen ellos y en el que tengan una red de apoyo claro dentro del cole. Es importante hacer equipo", explica Itziar Ferraguz, enfermera escolar. Los profesores también están pendientes. "Mis padres también tienen la aplicación, entonces también lo ven", señala Nacho.

"Nos llega a la familia y al mismo tiempo tenemos una aplicación que nos comunicamos con los profesores y con la enfermería", afirma Manuel Claramunt, padre de Inhar.

Cada día la enfermera supervisa qué comen y, según sus indicaciones, preparan las raciones en cocina: "Es importante que podamos tener con anticipación el menú y según sus indicaciones, preparan las raciones en cocina". Es ella la que acude al rescate de los alumnos con menos autonomía, pero la mayoría de los colegios no cuenta con este servicio.

Solamente hay una enfermera por cada 6.300 alumnos. Esto difiere muchísimo en las indicaciones que nos manda Europa.