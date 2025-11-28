Las vacunas actuales no están preparadas para hacer frente a la nueva variante de la gripe, la 'variante K'

La gripe alcanza niveles epidémicos en España: los más afectados son los niños menores de cuatro años

La gripe ha llegado a España antes de lo previsto y con muchísima intensidad. De hecho, se ha alcanzado ya la cifra que se considera epidemia y atención, porque parece que lo peor esta aún por llegar.

La gripe ya ha superado el umbral epidémico en España. En solo una semana hemos pasado de los 37 casos a los 40 casos por cada 10.0000 habitantes. Este año se ha adelantado dos meses, pero el pico de contagio se espera en plenas fiestas navideñas, más concretamente entre mediados de diciembre y principios del mes de enero.

Su rápida propagación este año se debe a una nueva mutación de la gripe en la variante K. Aunque las vacunas actuales no están preparadas para combatir esta nueva forma del virus, los expertos insisten en que vacunarse sí nos ayuda a protegernos.

La gripe se ha declarado madrugadora, rompe la tradición estacional y hace acto de presencia antes de lo habitual. Y así cada vez. más. De hecho ya es epidemia porque hemos pasado de 35 casos por cada 100.000 habitantes a 40 y en los pequeños de cuatro años va todavía más rápido: "Lo suyo es que se queden en casa porque aunque no sea virulenta en ellos sí son los grandes transmisores", explica

Los consejos de Sanidad

Para minimizar la curva de contagios la ministra de Sanidad recomienda protección: "A partir de ahora el que tenga síntomas de catarro se debería poner como de manera responsable una mascarilla", explica Mónica García. Muchos han tomado la delantera sin esperar una medida oficial. A título preventivo la usan como escudo personal. Lo hacen mientras Sanidad y las comunidades autónomas se ponen de acuerdo para la Comisión de Salud, en la que se prevé aprobar un protocolo unificado.

Creo entender que se han comprometido a que el día tres van a aprobar un protocolo común: "Se incluiría el refuerzo en una vacunación conjunta, el uso de mascarilla en centros sanitarios y medidas de prevención general", una decisión final prevista para la próxima semana.