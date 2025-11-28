Laura Sólvez 28 NOV 2025 - 16:12h.

Sanidad estudia poner en marcha un protocolo junto a las Comunidades Autónomas que incluiría vacunación y medidas de protección

La gripe alcanza niveles epidémicos en España: los más afectados son los niños menores de cuatro años

Este invierno se presenta complicado de cara a los principales virus respiratorios, que están circulando antes de lo previsto y la gripe ya alcanza niveles epidémicos en España al registrar 40,1 casos por cada 100.000 habitantes en la semana del 17 al 23 de noviembre, lo que supone un aumento del 13,9 % respecto a la semana previa. Sanidad se ha reunido con las comunidades para poner en marcha un protocolo de cara a la Navidad. Informan en el vídeo Hildegard Romero y María Fente.

Lo cierto es que hasta la semana que viene no se conocerá el protocolo con seguridad, pero la ministra de Sanidad, Mónica García, confía en que las Comunidades Autónomas se pongan de acuerdo para sacar adelante ese protocolo común en la Comisión de Salud Pública.

Aquí entrarían algunas medidas o recomendaciones, por ejemplo, un protocolo de vacunación conjunta o medidas de protección como las mascarillas en los centros de salud. Por ahora, la ministra de Sanidad recomienda y pide que quien tenga síntomas se ponga la mascarilla.

"Es un poco más virulenta, que se ha adelantado y es lo que está haciendo que circule tan rápido"

En el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo reciben ahora un 30% más de muestras semanales. "Pues entre 15 y 20 muestras diarias positivas al virus de la gripe", señala Francisco José Vasallo, del Servicio de Microbiología de este centro sanitario.

Entre los motivos, la llegada del frío, pero también podría estar la nueva variante K de la gripe. "Es un poco más virulenta, que se ha adelantado y es lo que está haciendo que circule tan rápido", subraya Mariana Jiménez, del Servicio de Urgencias del Hospital Quirón Sagrado Corazón de Sevilla.

En solo una semana hablamos de epidemia porque hemos pasado de 35 casos por cada 100.000 habitantes a 40 y entre los menores de 4 años, todavía más rápido, de 57 casos por cada 100.000 habitantes a 110. "Es un poco más contagiosa y lo que vemos es que la vacuna es un poquito menos eficaz de lo que es en otros años", matiza el doctor Francisco José Vasallo.

Aún así siguen recomendando la vacunación y también el uso de mascarillas entre la población vulnerable. Y aunque no todo el mundo lo tenga en mente, Sanidad anima a la población a protegerse. "Quién tenga síntomas de catarro se debería poner de manera responsable una mascarilla", decía la ministra Mónica García, que también confía en que la próxima semana haya acuerdo con las comunidades frente a la gripe.