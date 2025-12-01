Una muerte a la semana por suicidio en España en jóvenes de entre 15 y 29 años

Investigan la muerte de las dos adolescentes de 15 y 16 años en Jaén como un "posible suicidio"

Una muerte a la semana por suicidio en España en jóvenes de entre 15 y 29 años. El año pasado se quitaron la vida 309 personas. Es una edad intensa, de cambios, y ahora con las redes da mucha exposición, como cuenta María Fente en el vídeo.

Casa Maná es el primer hogar en España para jóvenes con conducta suicida, un proyecto pionero de retiro para chicos y chicas de 18 a 30 años.

En el centro han tenido que “cambiar los espejos, las sábanas”, todo adaptado para crear un espacio seguro y acogedor, afirma Blanca Arregui, directora del centro.

"Un espacio de escucha, que se acompaña a recuperar heridas y gestión de emociones” explican los trabajadores.

El apoyo de sobrevivientes

Lo hacen con un equipo de psicólogos, pero también con el apoyo de dos sobrevivientes: "Yo no habría pasado por todo esto, es el mayor error de mi vida", cuenta.

Marta lo intento con 16 años y ahora habla desde su propia experiencia y con dos objetivos: “Que entiendan que, si piden ayuda, pueden salir de esto. Y que podemos salvar algunas vidas"

José tuvo dos intentos de suicidio en 2018 y ahora se convertirá en agente de prevención: "Contar mi experiencia, que la vida es preciosa..."