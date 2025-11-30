La hipótesis inicial de trabajo es considerar este suceso como "posible suicidio"

La investigación del hallazgo de las dos adolescentes de 15 y 16 años muertas en un parque de Jaén

JaénLa Policía Nacional de Jaén continúa investigando la muerte de dos jóvenes halladas a la 1.30 horas de este sábado en el Parque de la Victoria de la ciudad jiennense. La hipótesis inicial de trabajo es considerar este suceso como "posible suicidio".

El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía precisaba que recibieron un aviso a las 1,30 horas de la mañana por dos jóvenes "posiblemente fallecidas" en el Parque de la Victoria de Jaén.

La sala coordinadora del 112 activó a efectivos de Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y servicios sanitarios, que confirmaron el fallecimiento.

El Gobierno descarta la participación de terceras personas en la muerte

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Ángel Fernández, ha apuntado que en una primera inspección ocular llevada a cabo por la Brigada Judicial de la Policía Nacional no se aprecian signos de violencia externa ni indicios de participación de terceras personas en la muerte de dos adolescentes halladas en la madrugada de este sábado en el Parque de la Victoria de la ciudad jiennense.

En un audio difundido a los medios, el subdelegado ha indicado que tras las primeras premisas, podría descartarse en principio la participación directa de terceras personas, siempre a expensa del desarrollo de la investigación.

El Ayuntamiento decreta tres días de luto

El Ayuntamiento de Jaén ha decretado tres días de luto oficial y un minuto de silencio que tendrá lugar el próximo lunes por la trágica muerte de dos jóvenes en la capital. Serán tres días de luto que irán desde la noche de este sábado hasta el próximo martes, 2 de diciembre, con las banderas del edificio principal a media asta.

Según ha detallado el Consistorio local en una nota, el minuto de silencio tendrá lugar a las 12,00 horas de la mañana del lunes en la puerta del Ayuntamiento y los jiennenses que lo deseen podrán sumarse para testimoniar su pesar por el fallecimiento de ambas jóvenes.

Por su parte, el alcalde, Julio Millán, ha lamentado el trágico suceso y muestra sus condolencias en nombre de la Corporación Municipal a las familias de las dos adolescentes. Asimismo, ha pedido que se deje trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad en la investigación de un suceso "en el que todo apunta que no ha habido terceras personas implicadas" y, especialmente, para "no aumentar el dolor de familiares, amigos y allegados en estos complicados momentos".

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén ha expresado su consternación por el fallecimiento de estas chicas adolescentes en las circunstancias que aún investiga la Policía Nacional, y en relación, el portavoz municipal, Agustín González, solicitó el luto oficial por el fallecimiento de las jóvenes, a la vez que les ha dado el pésame a sus familiares y amistades en nombre de la formación.

El Teléfono de la Esperanza, anónimo, confidencial y gratuito

Hay que recordar que en España, disponemos de varios recursos el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema.

Además, el Ministerio de Sanidad dispone de una línea de atención a la conducta suicida. El 024 es un número de teléfono corto y gratuito que ofrecerá un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas