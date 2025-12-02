Al menos 400 jabalíes podrían ser sacrificados en la última fase del plan de contingencia siguiendo los protocolos de la Unión Europea

El inmunologo Angel Barasona, sobre el virus de la peste porcina africana: “Es muy complejo y difícil de controlar”

Ya son nueve los jabalíes que han aparecido muertos por peste porcina africana en Barcelona. La única buena noticia es que todos fueron retirados dentro de ese perímetro de seguridad. Allí se está reforzando la vigilancia para impedir que algún animal enfermo pueda escapar y extender aún más la enfermedad. Informa en el vídeo Carol Gramunt, Verónica Melendre, Lídice Benito y A. Calvo y A. López.

La zona de vigilancia se extiende a un radio de 20 kilómetros desde el punto en el que se encontró el primer contagio. Después hay otro radio más reducido de seis kilómetros, en el que han conseguido confinar a los jabalíes. Han delimitado la zona y así han conseguido evitar los movimientos y que ningún animal infectado sobrepase el perímetro.

En la primera zona, en la de 20 kilómetros, hay unos 400 ejemplares que podrían llegar a ser sacrificados en la última fase del plan de contingencia siguiendo los protocolos de la Unión Europea. Aumenta el número de jabalíes infectados, pero la buena noticia es que todos pertenecen al mismo foco. "Subrayarlo no cambia ni el diagnóstico de la situación ni los protocolos de actuación. Vamos a continuar sin bajar la guardia", explica el ministro de Agricultura, Luis Planas.

Así continúan los rastreos

400 efectivos rastrean cada palmo de la zona cero, un perímetro de seis kilómetros en la Sierra de Collserola, donde han aparecido todos los cadáveres contaminados: "Tienen que ir rastreando minuciosamente toda esa zona sin nada para encontrar animales muertos", explica Joaquín Núñez, Teniente coronel de la UME

Es vital también la extracción segura de los restos y el transporte de las muestras para su destrucción. "Un pedazo de un animal contaminado o contagiado, que quede en la naturaleza seis meses u ocho meses después puede ser fuente de contaminación", añade el ministro. Todos los esfuerzos se centran en contener el foco, pero no es fácil. Según los vecinos, los jabalíes son habituales de la urbanización y eso que se han descartado las batidas.

La situación en otras zonas de España

"Prioridad número absoluta absoluta es no ahuyentar. a los animales y que haga que se vayan, pues que crucen carreteras o que se vayan a otras zonas fuera del radio de seis o de 20 kilómetros", afirma Óscar Ordeig, consejero de agricultura en Cataluña. No hay granjas porcinas afectadas, pero las exportaciones de cerdo ya se han resentido.

En Salamanca cuidan aún más sus medidas de bioseguridad, doble vallado y todos los vehículos tienen que pasar por este arco de desinfección para entrar en la granja. "Hay una zona sucia y una zona limpia. En la zona limpia no entra nada de fuera. Toda la gente personal que entre es con material, con traje".

En una de las ganaderías extensiva de Huelva, los animales están en libertad y la clave está en entrar siempre con ropa desinfectada. También es importante si se traslada a los animales a otro sitio, que el medio de transporte también esté desinfectado.

"Y nosotros estamos aquí, pues tranquilos, somos optimistas con ellos y estamos tranquilos de que no se propague hacia hacia el sur". Importante también cercar los perímetros donde están los animales, controlar continuamente su estado de salud y vigilar que no entren animales silvestres, medidas que llevan aquí implementándose desde hace más de 40 años.