Barasona ha sido tajante al asegurar que "no hay vacuna para la peste porcina africana ni la habrá a corto plazo".

Los peligros de la peste porcina: "La supervivencia del virus puede ser de meses, incluso años"

Compartir







El coordinador del Servicio de Inmunología Viral y Medicina del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (Visavet) de la Universidad Complutense, José Ángel Barasona, advierte de que "las dos próximas semanas serán cruciales" para conocer si la peste porcina africana (PPA) se expande por España.

“Lo que ocurra en estas dos primeras semanas (tras la confirmación de la muerte por peste porcina africana de varios jabalíes en la provincia de Barcelona) va a ser fundamental. Ojalá no salgan brotes fuera del área delimitada, por el bien de nuestro país, del porcino y, sobre todo, del ibérico”, ha señalado en declaraciones.

Barasona subraya que si aparecen “jabalíes positivos fuera de la zona delimitada, vamos a tener un problema muy serio para erradicar” la enfermedad. Sin embargo, si todos los casos detectados se mantienen dentro de los perímetros de 6 y 20 kilómetros, “vamos a tener muchas oportunidades de poder erradicarlo, como ocurrió en Bélgica, Suecia o alrededor de la ciudad de Roma”.

El investigador, que dirige un equipo centrado en el desarrollo de una posible vacuna frente a la PPA, asegura que quiere “ser optimista”, en parte por la “respuesta tan contundente que está dando España y en concreto Cataluña” en la contención del virus. Considera un acierto que se haya reforzado la vigilancia, como demuestra la participación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el apoyo de los servicios oficiales veterinarios europeos.

Barasona insiste en que “no hay vacuna para la peste porcina africana ni la habrá a corto plazo”. Explica que, por ahora, solo existen “candidatos vacunales que están en fases experimentales”, y recuerda que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) exige que estos proyectos garanticen un alto nivel de seguridad tras los fallos observados en algunas granjas de Vietnam, Filipinas y República Dominicana.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

A su juicio, el virus de la PPA “es muy complejo y el equilibrio que hay que tener entre eficacia y seguridad es muy fino, muy limitado y complicado de tener”. Añade, además, que en su investigación se enfrentan problemas añadidos, que “hay que usar vacunas vivas atenuadas, lo que supone un riesgo añadido de seguridad”, ya que pueden provocar efectos colaterales o incluso una vuelta a su estado virulento.