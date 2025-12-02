La importancia de conocer los riesgos del sobrepeso y la artrosis es fundamental para atajar estos problemas de salud desde la raíz

Más de la mitad de los adultos en España sufre sobrepeso: "Te dicen que tu físico no es el que están buscando"

El reumatólogo del Hospital Universitari Parc Taulí (Sabadell) Cristóbal Orellana ha afirmado que el riesgo de artrosis, especialmente de rodilla y cadera, aumenta entre dos y cuatro veces en personas con obesidad, y que su prevalencia aumentará en las próximas décadas por el envejecimiento de la población y la epidemia de obesidad.

Durante el V Curso de Artrosis de la Sociedad Española de Reumatología, celebrado con la colaboración de Grünenthal, el doctor Orellana que "se ha demostrado que el riesgo de sufrir artrosis en personas obesas puede aumentar entre 2 y 4 veces, especialmente artrosis de rodilla y cadera” argumentando que esto es debido “tanto al mayor desgaste mecánico sobre las articulaciones que soportan carga como al efecto inflamatorio del tejido graso".

“Perder peso es una de las intervenciones más efectivas”

Tras estas declaraciones, Orellana señaló el desgaste que esta condición de peso puede llegar a producir en adultos jóvenes y adolescentes, poniendo el foco en la importancia de controlar este tipo de enfermedades capaces de acelerar el desgaste articular desde edades tempranas.

"Aunque la artrosis ya establecida no desaparece, perder peso es una de las intervenciones más efectivas para evitar que avance y para recuperar parte de la función perdida", afirmó el doctor Orellana.

Durante su ponencia, el especialista explicó que los problemas de sobrepeso y obesidad pueden influir en la eficacia de los tratamientos para la artrosis, poniendo en apuros a tratamientos con analgésicos, fisioterapia o infiltraciones, capaces de ofrecer un alivio parcial y de menor duración en la persona afectada.

Debido a que la inflamación asociada al tejido graso puede reducir la respuesta del organismo a algunas terapias haciendo más difícil controlar el dolor y la progresión de la enfermedad, es imprescindible que las personas con obesidad realicen una pérdida de peso, lo que hará el tratamiento y rehabilitación, mucho más efectiva.

Conocer la enfermedad es el primer paso para combatirla

Por otro lado, el profesor de la Universidad de A Coruña Francisco J. Blanco resaltó los avances que se han logrado en los últimos años sobre la artrosis, que ha dejado de verse solo como "desgaste por la edad" para entenderse como una enfermedad compleja, en la que participan inflamación de bajo grado, cambios metabólicos, factores mecánicos y genéticos.

"Ha habido avances en el conocimiento de los mecanismos del dolor; así como en los distintos fenotipos: artrosis relacionada con obesidad y síndrome metabólico, post-traumática, inflamatoria, rápida y agresiva, etcétera, lo cual ayuda a personalizar el tratamiento y la prevención", ha agregado el profesor Blanco.

Los estudios también han logrado progresos a la hora de lograr un uso "más racional y seguro" de antiinflamatorios; en mejores protocolos para las infiltraciones intraarticulares, con criterios más claros de indicación; así como en la exploración de terapias como plasma rico en plaquetas o células mesenquimales, aunque su papel real "todavía está en evaluación" y "no son una solución universal".

Al igual que el doctor Orellana, Blanco también hizo hincapié sobre la importancia del ejercicio terapéutico bien pautado, tanto de fuerza como aeróbico y propiocepción y la pérdida de peso en artrosis de rodilla y cadera.

"No son complementos: son el pilar del tratamiento. Los programas combinados de educación, ejercicio y autocuidados, a menudo en formato presencial o digital, han demostrado mejorar dolor, función y calidad de vida", ha incidido.

Sobre los avances en diagnóstico, ha destacado que se están investigando biomarcadores en sangre y en líquido sinovial que podrían ayudar a identificar a las personas con riesgo de artrosis rápida o más agresiva, y a monitorizar la respuesta al tratamiento.

Del mismo modo, el experto subrayó la importancia de luchar contra la desinformación y los falsos mitos relacionados con esta patología, siendo crucial informarse acerca de los peligros de los tratamientos "milagro" sin base científica, que generan "falsas expectativas" y "gasto innecesario".

Enfermedades que afectan a millones de personas

Otro de los reumatólogos del Hospital Universitari Parc Taulí, el doctor Joan Calvet, destacó la importancia de este curso en el que se han actualizado temas "de gran importancia con una alta calidad científica" y se fomentó el debate sobre una enfermedad cuya prevalencia es del 29,35 por ciento en mayores de 40 años, afectando a más de siete millones de españoles, y que es una de las principales causas de dolor crónico y discapacidad.

El programa de esta edición estuvo orientado a cuestiones como el papel de la imagen en la artrosis a través de técnicas que permiten detectar cambios sutiles en el cartílago, el hueso subcondral y la membrana sinovial antes de que aparezcan daños claros en la radiografía; la cirugía conservadora de mano y rodilla, y nuevos avances en investigación, entre otras cuestiones.

"La Medicina personalizada también ha tenido su protagonismo. En este sentido, el futuro pasa por identificar subgrupos de pacientes ("fenotipos y endofenotipos") según factores clínicos, imagen, genética y biomarcadores, para ofrecer tratamientos personalizados y no tratar igual a una persona joven con artrosis post-traumática que a una persona mayor con obesidad, diabetes y artrosis poliarticular. Esto permitirá ensayos clínicos mejor diseñados y aumentar la probabilidad de que un fármaco funcione en el grupo de pacientes adecuado", concluyó Calvet.