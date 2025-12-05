El último informe epidemiológico mantiene la tendencia al alza de todas las infecciones respiratorias

La gripe satura los pasillos de urgencias de los hospitales: Cataluña y Madrid multiplican los casos en una semana

Los casos de gripe detectados en Atención Primaria se han incrementado un 42 % en una semana, hasta alcanzar una tasa de 170,4 contagios por cada 100.000 habitantes, siendo especialmente significativo el incremento en niños, con el doble de contagios en los de 1 a 4 años y casi el triple en los menores de 1, como cuenta en el vídeo M. Fente, C. Mateos y A. Núñez.

Así se desprende del último boletín epidemiológico del Instituto de Salud Carlos III, que mantiene la tendencia al alza de todas las infecciones respiratorias (gripe, covid-19 y Virus Respiratorio Sincitial (VRS), causante de la bronquiolitis) entre el 24 y el 30 de noviembre.

En concreto, la tasa de IRAs (infecciones respiratorias agudas detectadas en Atención Primaria), pasa de 521,3 a 643 casos/100.000 habitantes, si bien la intensidad con la que circulan sigue siendo baja, destaca el ISCIII.

La gripe, el virus que más crece

Pero el que más crece sigue siendo el de la gripe: tras entrar la semana pasada en la fase de epidemia, en el periodo analizado la tasa se sitúa en 170,4 cuando la precedente era de 119,9.

El grupo de edad más afectado es el de menores de 1 a 4 años, donde se duplica de 428,5 a 871,7, aunque el crecimiento es mucho mayor en los menores de 1, que casi se triplican al pasar de 267,2 a 766,6.

Asimismo, y a diferencia de la anterior semana, cuando se mantuvo estable en 2,6, la subida de la gripe empieza a dejarse notar en los hospitales, con un ligero aumento de la tasa de ingresos a 3,9.

Por su parte, tras experimentar un retroceso la semana previa, la covid-19 escala a más del doble en los centros de salud (de 4,7 a 11,6).

En su caso, la mayor incidencia se presenta en el grupo 70-70 (14,7), seguido del de 60 a 69 (10,8), sin que ello por el momento se traslade a los hospitales, en los que la cifra de ingresos es de 0,6 (hace una semana era el 0,4).

Por su parte, el VRS aumenta del 18,2 al 25,7, lo cual deja un ligero incremento de hospitalizaciones del 0,8 a 1,7.