Iván Sevilla 29 NOV 2025 - 18:36h.

"Queremos anticiparnos a una temporada más virulenta y proteger especialmente a los más vulnerables", ha dicho el consejero Antonio Sanz

Las recomendaciones de Sanidad frente al avance de la gripe de cara a Navidad: vacunación y uso de la mascarilla

Compartir







SevillaAnte una gripe que ya ha alcanzado niveles epidémicos en España, la Junta de Andalucía avanzó este 28 de noviembre que activa "un plan propio" que incluye al recomendación del uso de mascarilla en centros sanitarios tanto públicos como privados.

La orden, que se emitirá el 1 de diciembre, también afectará a espacios sociosanitarios como las residencias de ancianos. Recordamos que Aragón ya anuncio la obligatoriedad de esta medida solicitada por Sanidad a nivel nacional, porque la 'variante K' está en auge.

PUEDE INTERESARTE Galicia activa su plan sanitario de invierno ante el inicio de la ola epidémica de gripe: las recomendaciones ciudadanas

Tras detectarse con mucha intensidad e incluso antes de lo que se preveía, la enfermedad se está propagando con mayor rapidez debido precisamente a esa mutación. En solo una semana hemos pasado de los 37 casos a los 40 por cada 10.0000 habitantes.

Aunque el pico de contagios se espera que llegue entre mitad del próximo mes y principios de enero, coincidiendo con la Navidad, lo mejor es ya prevenir. Así lo aconsejó la ministra Mónica García en unas recientes declaraciones.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Desde ya, el que tenga síntomas de catarro se debería poner de manera responsable una mascarilla", dijo acerca de la situación actual con la gripe. El objetivo es evitar que suban más los contagios, mientras trabajan en concretar más medidas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La ministra habló del "refuerzo en una vacunación conjunta", por ejemplo, en el marco de un protocolo unificado y acordado con todas las comunidades autónomas. Previsiblemente, a inicios de diciembre ya estará listo tras la Comisión de Salud.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Queremos anticiparnos a una temporada más virulenta", explica Sanz

A pesar de que las actuales vacunas no incluyen la nueva cepa descubierta, se siguen administrando porque sí sirven en buena parte. "Parece que protege un 70 % en niños y de un 30 a 40 % en adultos", afirmó Mariana Jiménez, jefa de urgencias del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón.

En cualquier caso y en el contexto en el que nos encontramos, el Gobierno andaluz ya ha explicado que idea de reforzar la vigilancia sobre la gripe, aumentar los médicos centinela e impulsar la vacunación en toda la región.

"Queremos anticiparnos a una temporada más virulenta y proteger especialmente a los más vulnerables", justificó él consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz Caballero. También aportó cifras sobre cómo está afectando.

"Los últimos datos registrados en Andalucía reflejan que la positividad para el virus ha ido aumentando respecto a las dos últimas semanas hasta llegar al 21,6 %. Aunque todavía se considera por debajo del umbral epidémico", matizó.

"El virus H3N2 podría provocar una disminución de la inmunidad"

Sanz reseñó que la gripe se ha adelantado "en torno a cuatro y siete semanas" en comparación con años anteriores: "El virus H3N2 es el responsable de esto, cuando no ha sido el dominante del aumento en las últimas temporadas".

Por lo tanto, el consejero recuerda que eso significa que "podría provocar una disminución de la inmunidad de las personas". En consecuencia, la primera medida para no contagiarse por el aire es ponerse la mascarilla al acceder a entornos sanitarios.

"Vamos también a pedir a las direcciones de los centros que valoren establecer la obligatoriedad de su uso, en sus planes de contingencia, en conformidad con la situación epidemiológica local", avanzó el popular.

Además, desde la Junta de Andalucía van a "reforzar las campañas de sensibilización y concienciación" hacia la ciudadanía para protegerse de la gripe: "Por ejemplo, con acciones como la higiene de manos, la aireación de espacios cerrados y el aislamiento social".