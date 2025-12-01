España ha entrado en fase de epidemia por la gripe antes de lo habitual, posiblemente, por una mutación

Las recomendaciones de Sanidad frente al avance de la gripe de cara a Navidad: vacunación y uso de la mascarilla

Diciembre comienza con la gripe convertida en epidemia. El virus muta y los contagios están creciendo mucho, pero sobre todo antes de lo previsto para la época. Esto ha obligado a las comunidades autónomas a adelantar la vacunación. Para frenar la propagación, Cataluña y Murcia abren la vacunación este lunes a toda la población con cita previa; Madrid también se suma a la campaña y habilita el Hospital Zendal para vacunarse sin tener que concertar cita; y Andalucía activa su propio plan, recomendando el uso de mascarilla en centros sanitarios y residencias de mayores.

España ha entrado en fase de epidemia por la gripe antes de lo habitual. “Puede empezar un poquito hacia finales de año y este año lo cierto es que se ha adelantado bastante”, señala Pedro J. Marcos, jefe de Neumología del CHUAC.

La tasa supera ya los 40 casos por cada 100.000 habitantes. Ha subido un 14% en una semana. “Yo de los que conozco están todos con problemas de ese tipo”, asegura una mujer.

El pico de contagio se espera en Navidad

Sin embargo, el pico de contagio se espera en plenas fiestas navideñas con las habituales reuniones de amigos y familiares.

La situación preocupa a los sanitarios. “Servicios como puede ser el servicio de Neumología y otros compañeros como Medicina Interna están teniendo ahora mismo muchos pacientes ingresados”, asegura Pedro J. Marcos.

Una mutación del virus podría estar detrás de esta expansión en una temporada atípica. Esta “infecta con mayor facilidad y se encuentra en la mayor parte de la población con menor inmunidad específica”.

La expansión aumenta la presión hospitalaria y no está golpeando igual a todo el país. Madrid, Galicia, Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana ya recomiendan mascarilla en los centros sanitarios por el aumento de los casos.

El aumento de los contagios se nota sobre todo en los más pequeños: entre los niños de 1 a 4 años los contagios se han duplicado en tan solo una semana. La recomendación ante un caso de gripe en niños es que se queden en casa porque aunque no sea virulenta en ellos, son los grandes transmisores. También los mayores y pacientes crónicos.

Ante esta situación varias comunidades han reforzado la vacunación. Mientras, Sanidad confía en aprobar con las comunidades un protocolo común frente a la gripe el 3 de diciembre.