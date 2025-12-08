La terapia CAR-T logró la remisión de la leucemia en la mayoría de los pacientes

Lucía, libre de leucemia tras 14 años de recaídas gracias a una innovadora terapia CAR-T: "Me ha devuelto la esperanza"

Una nueva terapia CAR-T, que utiliza linfocitos T del propio paciente modificados genéticamente en el laboratorio para reconocer y destruir las células enfermas, ha mostrado resultados prometedores contra la leucemia linfoblástica aguda de células B refractaria.

Se trata de un cáncer agresivo de la sangre que afecta típicamente a pacientes pediátricos, pero puede afectar también a adultos. La primera línea de tratamiento consigue curar entre un 50 y un 60 por ciento de los pacientes adultos, aquellos que recaen tienen un pronóstico muy desfavorable, por lo que resulta "imprescindible" investigar nuevas terapias para esta población de pacientes.

Ahora los resultados de la terapia Rapcabtagene autoleucel, en ensayo clínico en fase 1, han mostrado que esta terapia presenta "un perfil de seguridad manejable y una prometedora actividad antitumoral" para pacientes con recaídas. Así lo ha destacado este lunes el Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) en un comunicado.

El estudio se ha llevado a cabo en 41 pacientes que habían sido previamente tratados y que han recibido una única infusión, con diferentes dosis. Tres meses después del tratamiento, la leucemia había remitido completamente o había desaparecido en la mayoría de los pacientes, aunque en algunos seguían detectándose niveles anormales de células sanguíneas.

La respuesta al tratamiento varió según la dosis recibida: el 70 % de los pacientes que recibieron la dosis más baja respondieron, el 100 % de los que recibieron la segunda dosis más baja, el 92 % de los de la tercera dosis y el 83,3 % de los que recibieron la dosis más alta.

El jefe clínico de la Unidad de Terapias Avanzadas del Hospital Universitario Vall d'Hebron, investigador del Grupo de Hematología Experimental del Vall d'Hebron Instituto de Oncología y primer autor del estudio, Pere Barba, presenta hoy los resultados de este estudio en el Congreso de la Sociedad Americana de Hematología, que se celebra en Orlando (Estados Unidos).

Mejora en el tiempo de producción de la terapia CAR-T

Esta terapia se fabrica en 48 horas utilizando la plataforma T-Charge, mientras que el proceso tradicional dura entre 20 y 25 días, un plazo que "para algunos pacientes de tumores muy agresivos es demasiado tiempo".

"Si a los resultados del ensayo fase 1 le sumamos la mejora en el tiempo de producción de estos CAR-T en la plataforma T-Charge, se abre la puerta a seguir evaluando esta terapia para tratar de llevarla a la práctica clínica habitual", ha enfatizado Barba.