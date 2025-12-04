Los científicos han identificado dos mutaciones genéticas en el ADN como responsables de esa vulnerabilidad que se activarían con desencadenantes de estrés inmunológico

Investigadores del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca trabajan en un proyecto pionero que podría marcar un antes y un después en la prevención de la leucemia infantil, la primera causa de muerte por enfermedad en niños. Según los expertos, alrededor del 5 % de los recién nacidos presentan una predisposición genética a desarrollar leucemia, aunque solo un 1% llega a manifestarla. La diferencia estaría en los factores ambientales que generan estrés inmunológico y actúan como desencadenantes de la enfermedad.

Los científicos han identificado dos mutaciones genéticas en el ADN como responsables de esa vulnerabilidad. El reto ahora es determinar, dentro de los niños con predisposición, cuáles son realmente los que corren riesgo de desarrollar la enfermedad.

Ratones modificados genéticamente: la clave del hallazgo

Para avanzar en esta línea, el equipo de Salamanca ha trabajado con ratones modificados genéticamente, a los que se les introdujeron las mismas susceptibilidades que se observan en los niños predispuestos. Estos modelos animales han permitido validar el hallazgo y comprobar cómo se desencadena la leucemia en condiciones controladas.

Además, los investigadores han replicado el proceso con células humanas, lo que refuerza la solidez de los resultados y abre la puerta a trasladar este conocimiento a la práctica clínica.

Hacia la prevención en recién nacidos

El objetivo final es poder realizar un segundo análisis en los recién nacidos con predisposición genética, que permita identificar de manera temprana quiénes están en riesgo real de desarrollar la enfermedad. De lograrse, se podría intervenir antes de que aparezca la leucemia, evitando que los niños lleguen a enfermar.

Los expertos califican este avance como un hito en la prevención de la leucemia infantil, ya que por primera vez se plantea la posibilidad de adelantarse a la enfermedad en lugar de tratarla una vez diagnosticada.