Se recomienda su uso en centros de personas mayores y/o con discapacidad, centros de día, consultas privadas y farmacias

MurciaLa rápida expansión de los casos de gripe que se está produciendo esta temporada ha obligado a algunas comunidades a tomar medidas ante los colapsos hospitalarios y ambulatorios. En la Región de Murcia desde este martes 9 de diciembre el uso de la mascarilla será obligatorio en todos los centros de salud.

Desde la Consejería de Salud aseguran que esta medida viene impuesta por la necesidad después del rápido aumento en la “incidencia del virus de la gripe que, junto con otros virus causantes de las infecciones respiratorias agudas (IRAs), suele alcanzar su pico máximo de incidencia en diciembre/enero. Sin embargo, desde mediados de noviembre se ha venido apreciando un crecimiento exponencial preocupante que hace imprescindible la adopción de medidas de prevención adecuadas.”

Criterio de los técnicos del Servicio de Epidemiología

El consejero de Salud, Juan José Pedreño ha explicado que esta decisión se ha tomado "en base al criterio de los técnicos del Servicio de Epidemiología, debido al aumento de la incidencia de las infecciones respiratorias agudas en las últimas semanas y la previsión de que aumente. De esta manera, nos anticipamos a los efectos que esto pudiera tener en la presión asistencial del sistema sanitario".

Según el último informe de Epidemiología, la incidencia de infecciones respiratorias agudas ha aumentado esta semana en un 19% respecto a la anterior. Concretamente, la gripe ha experimentado un incremento de la incidencia de un 110%; el COVID-19, ha ascendido un 29%, y la bronquitis /bronquiolitis, un 6,9%.

La orden estará vigente hasta final de año, aunque será revisable en dos semanas. Esta también recomendará el uso de mascarilla de modo particular en los centros y servicios del ámbito social dedicados a la atención de personas mayores y/o con discapacidad, tanto de carácter residencial como en centros de día, sean públicos, concertados o privados; en las consultas sanitarias privadas en las que exista una mayor interacción y cercanía entre los profesionales sanitarios y los pacientes; y en los establecimientos sanitarios, en especial en las oficinas de farmacia.