Una investigación ha destapado un escándalo relacionado con tratamientos de fertilidad en Europa. Casi 200 bebés, 10 de ellos en España, nacieron a través de una inseminación de esperma de un mismo donante, un ciudadano danés que ignoraba que era portador de un gen cancerígeno potencialmente mortal. Las inseminaciones se efectuaron desde el año 2006 hasta 2023 y se sabe que en algunos casos hubo fallecimientos. Informa en el vídeo Rocío Martínez.

Detectar una mutación genética cancerígena como la de este hombre danés no es lo habitual dentro de exámenes clínicos previos a realizar una donación de semen. "Con este tipo de paneles no se detectaría esta enfermedad, que es denominada como una enfermedad rara", explica Silvia García del Castillo, responsable del Laboratorio Embryocenter.

En el mundo, 197 niños han nacido a raíz de inseminaciones realizadas con su esperma. De los 35 que se concibieron en España, cuatro son portadores del gen y uno de ellos ya ha enfermado. "Lo que ha fallado fundamentalmente es el sistema de biovigilancia", señala Joaquín Llácer, director médico de Clínica Ginefiv.

La ley española limita a seis los nacimientos de un mismo donante

Porque no ha sido hasta 15 años después, cuando se ha descubierto esta enfermedad y se ha bloqueado al donante. Desde hace dos años, en España ya no se recurre a este tipo de bancos internacionales de esperma.

"Básicamente son problemas de anonimato y de trazabilidad de las muestras", añade Llácer. El control y los exámenes previos que aquí realizan las clínicas son muy exhaustivos. "Pasan por tests psicológicos, pasan por una serie de pruebas metabólicas, por decirlo así, y también se le hacen pruebas genéticas", señala Silvia García, responsable de Embryocenter.

Pero no es descartable que en nuestro país se diera un caso similar ante una enfermedad rara. El impacto, eso sí, no sería tan grande porque la ley española limita los nacimientos de un mismo donante a seis niños.