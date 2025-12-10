¿Qué es una embolia pulmonar? La afección por la que Rober Iniesta, líder de Extremoduro, tuvo que retirarse de los escenarios
En noviembre de 2024 el vocalista tuvo que cancelar de urgencia los conciertos de despedida de la gira 'Ni Santos ni Inocentes' tras ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar
Robe Iniesta, líder del grupo de rock Extremoduro, ha muerto hoy a los 63 años, según ha informado este miércoles su agencia de comunicación.
El motivo de su fallecimiento se desconoce de momento, lo último que se sabe acerca de su estado de salud es que en noviembre de 2024 el vocalista tuvo que cancelar de urgencia los conciertos de despedida de la gira 'Ni Santos ni Inocentes' tras ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar (también conocido como embolia pulmonar).
Como detalló el comunicado remitido a los medios ante la suspensión de los conciertos, dicha afección le obligó a guardar "reposo absoluto", pero de momento se desconoce si es el motivo que le ha llevado a su fallecimiento.
¿Qué es un tromboembolismo pulmonar?
Según la Fundación Española del Corazón el tromboembolismo pulmonar (TEP) es la oclusión o taponamiento de una o varias arterias de los pulmones causada por un coágulo de sangre.
En la mayoría de los casos el trombo o coágulo se forma en las venas de los miembros inferiores (piernas) —aunque también puede originarse en otras partes del cuerpo— y viaja a través del torrente sanguíneo hasta llegar a los pulmones, bloqueando el flujo de sangre para oxigenar el cuerpo.
"El corazón seguirá bombeando sangre hacia los pulmones, pero como consecuencia de dicha oclusión, encontrará un obstáculo y la presión aumentará dentro de la arteria pulmonar, debilitando el ventrículo derecho del corazón (la cavidad cardiaca que envía sangre sin oxígeno a los pulmones)", explican desde la Fundación. Esta condición es una urgencia médica grave que puede poner en peligro la vida.
¿Cuáles son los síntomas?
Las manifestaciones clínicas o síntomas más frecuentes son:
- Sensación de falta de aire (disnea).
- Dolor torácico.
- Mareo o desvanecimiento.
También puede aparecer fiebre y tos con sangre cuando se acompaña de un infarto pulmonar (una zona del pulmón se necrosa o muere como consecuencia de la falta de riego). Además, cuando el trombo es muy grande y obstruye la arteria pulmonar principal puede provocar incluso la muerte.
¿Y las causas?
Hay varios factores que pueden predisponer a que una persona sufra un tromboembolismo pulmonar como:
- Las fracturas de extremidades inferiores o cirugía reciente son las dos situaciones suponen los factores de riesgo más importantes, en gran debido a la inmovilización que conllevan (motivo por el que los pacientes reciben durante un tiempo anticoagulantes para prevenir la formación de trombos).
- Reposo en cama o inmovilización prolongada (habitualmente más de 3 días), lo que favorece que se coagule la sangre en las venas de las piernas.
- Viajes prolongados (generalmente más de 8 horas).
- Estados de hipercoagulabilidad. Se trata de una tendencia a desarrollar trombos, habitualmente venosos pero ocasionalmente también arteriales.
- Cáncer y tratamiento con quimioterapia.
- Obesidad.
- Tabaco.