"Me encontraba mal después de muchos viajes. En la vuelta de Huelva a Madrid me dolía mucho el pecho, un dolor punzante y muy localizado, debajo del esternón. Pensaba que era algo gástrico. Mi mujer quería ir al hospital, yo no quería. Ya por la noche sentí algo que no era normal y fui al médico. Me encontraron las enzimas cardiacas muy altas y se asustaron", comenzó explicando.