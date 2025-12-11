Elías Herrero, un niño canario enfermo de leucemia, afrontó este miércoles un trasplante de médula gracias a un donante de Polonia

Lucía, libre de leucemia tras 14 años de recaídas gracias a una innovadora terapia CAR-T: "Me ha devuelto la esperanza"

Elías Herrero, un niño de ocho años de Canarias, lleva dos años enfrentándose a una leucemia que inicialmente mostró una mejoría en marzo de 2025, pero que regresó cuatro meses después, obligándolo a retomar un tratamiento más intenso.

Su familia ha documentado en redes sociales cada fase del proceso, desde los avances médicos hasta las dificultades administrativas y la búsqueda de un donante compatible, una necesidad que finalmente se ha podido atender.

Este miércoles, la habitación de aislamiento del hospital tomó un carácter especial, como ha informado el entorno del pequeño esta jornada en Instagram (@diario_ej). El equipo sanitario -médicos, enfermeras y auxiliares a los que califican de "héroes de bata blanca"- actuó de forma coordinada para iniciar el procedimiento que la familia definió como el "renacimiento" de Elías. Semanas antes se había confirmado la localización de un donante en Polonia y, finalmente, este pasado 10 de diciembre se llevó a cabo el trasplante de médula.

El día del trasplante: "Hoy ganó la esperanza"

Tras una noche complicada marcada por síntomas físicos y ansiedad, Elías llegó agotado al momento decisivo. No obstante, no dudó en sacar una sonrisa antes de afrontar la intervención. A las 18:18 horas comenzó la infusión de células madre enviadas desde Polonia por un donante anónimo y, a las 20:47, el proceso concluyó sin incidencias. Para sus padres, la ausencia de complicaciones fue un "milagro", un alivio significativo que marcará un punto clave en el tratamiento.

Durante toda esta etapa, el fútbol ha sido un elemento de apoyo emocional constante para Elías, especialmente su vínculo con la UD Las Palmas. El pequeño ha recibido la visita de jugadores, ha asistido a entrenamientos y ha mantenido una relación especial con el capitán, Kirian Rodríguez, quien también superó un cáncer y le entregó una camiseta que se ha convertido en un símbolo de acompañamiento.

Esa camiseta ha estado presente en cada fase del tratamiento, sostenida por Elías como un recordatorio de sus propios objetivos: volver a correr, regresar al estadio de la UD para disfrutar del fútbol y recuperar la normalidad. Para su familia, la imagen de su hijo aferrado a ese objeto resume el recorrido vivido hasta ahora y la esperanza puesta en esta nueva etapa tras el trasplante.

Para la familia, la jornada dejó una impresión difícil de explicar con palabras. En su mensaje, destacaron la emoción de ver llegar “la bolsa" con las células: "La que llevábamos meses esperando. La que simboliza esperanza, vida y renacimiento". Un momento que, aseguran, les permitió tomar conciencia de todo el camino recorrido hasta alcanzar el trasplante. Y aunque reconocen que aún quedan días exigentes por delante, dejan una frase que hacen suya: "Hoy ganó la esperanza".