Suze López, antes de saber que estaba embarazada, empezó a experimentar un intenso dolor abdominal

Una joven se pone de parto en su casa en Valencia sin saber que estaba embarazada: "Pensé que me había sentado mal la comida"

Compartir







Suze López, una mujer de 41 años, se sometió a unas pruebas rutinarias antes de realizarse una cirugía para extirpar un tumor que tenía en el útero, según 'People'. Pero los resultados la dejaron totalmente atónita: estaba embarazada. "Debido al gran quiste ovárico que llevaba años creciendo, podría haber sido un falso positivo, incluso cáncer de ovario", explica la enfermera de Bakersfield, California, en un comunicado de Cedars-Sinai.

Ella estaba acostumbrada a los periodos irregulares y a tener malestar abdominal. “No podía creer que, tras 17 años rezando y intentando tener un segundo hijo, realmente estuviera embarazada”, añade sorprendida la enfermera.

“Suze estaba embarazada, pero su útero estaba vacío", reconoce el director médico

Suze López, antes de saber que estaba embarazada, empezó a experimentar un intenso dolor abdominal. En el hospital, descubrieron que su útero estaba vacío. “Suze estaba embarazada, pero su útero estaba vacío, pero tenía un enorme quiste ovárico benigno de más de 9,07 kilogramos ocupaba mucho espacio”, señala John Ozimek, DO, director médico de partos.

Porque el pequeño, casi a punto de nacer, estaba ubicado en otra parte de su cuerpo. “Luego descubrimos a un niño casi a término en un pequeño espacio del abdomen, cerca del hígado, con el trasero apoyado en el útero. Un embarazo tan lejos fuera del útero que sigue desarrollándose es casi inaudito”, afirma el director médico.

PUEDE INTERESARTE Los peligros de un embarazo ectópico, el motivo por el que María Becerra ha perdido a su segundo bebé

Suze tenía un embarazo ectópico abdominal

El bebé había empujado al tumor hacia delante mientras iba creciendo.“ Tiene sentido que simplemente pensara que el tumor estaba creciendo de nuevo, no es que pudiera estar embarazada”, recalca Ozimek. Los médicos le diagnosticaron a Suze un embarazo ectópico abdominal, que sucede cuando el niño crece fuera del útero.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Este tipo de embarazo tiene una alta mortalidad, por lo que el caso sorprendió a los médicos. “En toda mi carrera, nunca he oído que uno haya llegado tan lejos en el embarazo”, sentencia el oncólogo ginecólogo Michael Manuel, MD. Suze necesitó un equipo de 30 médicos para dar a luz al bebé de forma segura.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"En cuanto nació el bebé, López empezó a tener una hemorragia grave. Éramos un equipo especialmente formado de anestesiólogos obstétricos y bien preparados, pero aun así fue intenso", confiesa el anestesiólogo Michael Sanchez, MD. "Ya había activado una máquina especial que entrega productos sanguíneos rápido porque cada segundo importa. Usamos 11 unidades de sangre”, apunta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El pequeño "desafió todas las probabilidades”

La neonatalista Sara Dayanim, MD reconoce que el pequeño Ryu “desafió todas las probabilidades”: “Alcanzó rápidamente todos los hitos importantes para sobrevivir bien”. “Él es nuestro regalo. Y Ryu y Suze son mis milagros... muchas oraciones han sido respondidas”, afirma el marido de Suze, Andrew.

Tras este sorprendente embarazo, Suze asegura que ahora “aprecia cada pequeño detalle”: “Cada día es un regalo y nunca voy a desperdiciarlo. Dios me dio este bebé para que pudiera ser un ejemplo para el mundo de que Dios existe, que los milagros, los milagros modernos, sí ocurren”.