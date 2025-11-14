Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Valencia
Embarazo

Una joven se pone de parto en su casa en Valencia sin saber que estaba embaraza: "Pensé que me había sentado mal la comida"

Embarazada
Olivia Mínguez, en su casa, donde dio a luz a su hijo por sorpresaEuropa Press
Compartir

Sorpresa en la casa de la joven Olivia Mínguez en Valencia. El pasado lunes, de madrugada, Mínguez dio a la luz en su casa a su hijo, sin saber que estaba embarazada. Cuenta que al notar molestias, la joven se levantó de la cama y bajó al salón de su casa donde se puso de parto antes de que pudieran llegar los servicios sanitarios.

"Yo no sabía ni que estaba embarazada. Unas horas antes estaba trabajando aquí en el restaurante de al lado", recuerda. "Noté alguna molestia en la tripa, pero pensé lo típico, que comes algo que te sienta mal, pero ya está", explica.

PUEDE INTERESARTE

"Me sentía muy mal, con dolores. Avisé a mi pareja y a mi padre para que me llevase en urgencias pero no dio tiempo. Mientras les esperaba aquí abajo, nació mi hijo", comenta Olivia.

PUEDE INTERESARTE

La joven revela que, aunque se notaba hinchada estos nueve meses, no sabía que estaba embarazada. "Estaba de nueve meses y me notaba hinchada y tal, pero no tenía una tripa, una barriga de decir 'estás de nueve meses'", señala. "Me llevaron al hospital, allí me atendieron y me llevaron al peque", añade.

Su pareja y padre del pequeño, Aitor Chaves, explica que él estaba durmiendo y recuerda que fue un shock cuando escuchó los llantos del recién nacido. "Me quedé totalmente en shock porque, claro, no me esperaba nada. Fue un momento bonito, pero al principio te quedas un poquito así, paralizado, pero después la verdad que muy felices y muy contentos de que esté aquí", concluye.

Temas