Europa Press 14 NOV 2025 - 18:40h.

Olivia explica que, aunque se ha sentido "hinchada" estos nueve meses, "no tenía tripa" de embarazo

Una mujer da a luz a una niña en el andén de la estación de metro de San Ignacio, en Bilbao

Compartir







Sorpresa en la casa de la joven Olivia Mínguez en Valencia. El pasado lunes, de madrugada, Mínguez dio a la luz en su casa a su hijo, sin saber que estaba embarazada. Cuenta que al notar molestias, la joven se levantó de la cama y bajó al salón de su casa donde se puso de parto antes de que pudieran llegar los servicios sanitarios.

"Yo no sabía ni que estaba embarazada. Unas horas antes estaba trabajando aquí en el restaurante de al lado", recuerda. "Noté alguna molestia en la tripa, pero pensé lo típico, que comes algo que te sienta mal, pero ya está", explica.

"Me sentía muy mal, con dolores. Avisé a mi pareja y a mi padre para que me llevase en urgencias pero no dio tiempo. Mientras les esperaba aquí abajo, nació mi hijo", comenta Olivia.

La joven revela que, aunque se notaba hinchada estos nueve meses, no sabía que estaba embarazada. "Estaba de nueve meses y me notaba hinchada y tal, pero no tenía una tripa, una barriga de decir 'estás de nueve meses'", señala. "Me llevaron al hospital, allí me atendieron y me llevaron al peque", añade.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Su pareja y padre del pequeño, Aitor Chaves, explica que él estaba durmiendo y recuerda que fue un shock cuando escuchó los llantos del recién nacido. "Me quedé totalmente en shock porque, claro, no me esperaba nada. Fue un momento bonito, pero al principio te quedas un poquito así, paralizado, pero después la verdad que muy felices y muy contentos de que esté aquí", concluye.