Los policías tuvieron que pinzar el cordón umbilical con la mano

La joven asegura que, aunque se notaba hinchada estos nueve meses, no sabía que estaba embarazada

ValenciaAgentes de la Policía Local de València, pertenecientes a la Comisaría de Proximidad del Marítimo, asistieron el pasado lunes de madrugada a una joven que dio a luz en un domicilio del barrio de El Cabanyal.

A las 6.45 horas del pasado lunes, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió un aviso a través del cual se informaba de un parto extrahospitalario en un domicilio del distrito de Poblats Marítims de València. A partir de esa alerta, varias patrullas policiales se dirigieron al lugar. Y de manera paralela, una patrulla de la Comisaría de Proximidad de Campanar acompañó a un vehículo dotado con una incubadora para que pudiese acudir al domicilio en el menor tiempo posible con el fin de asistir al bebé.

El aviso lo realizó el padre de la parturienta, una joven de 25 años. Al llegar al domicilio, los agentes encontraron a la chica con el recién nacido en brazos. Una de las agentes de la Policía Local desplazadas hasta esa casa se hizo cargo del bebé y las otras atendieron a la madre. Las policías tuvieron que pinzar el cordón umbilical con la mano, según recoge el diario Las Provincias: "Las compañeras tuvieron que pinzarle con la mano el cordón umbilical porque estaba roto. No dio tiempo a nada. Salió directamente, se quedó un poco colgando del cordón. Fue algo muy rápido y natural", explican dos de los agentes.

A los pocos minutos llegaron los efectivos sanitarios al domicilio de El Cabanyal y se hicieron cargo tanto de la madre como del pequeño.

Los policías escoltaron a la ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) que trasladó al neonato en incubadora hasta el Hospital Clínico. Mientras, una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (Samu), también escoltada por una patrulla policial, evacuó a la madre al mismo centro sanitario.

Un parto sorpresa: la joven no sabía que estaba embarazada

Lo más curioso de esta historia es que Olivia Mínguez no sabía que estaba embarazada. La joven cuenta que al notar molestias, se levantó de la cama y bajó al salón de su casa, donde se puso de parto antes de que pudieran llegar los servicios sanitarios.

"Yo no sabía ni que estaba embarazada. Unas horas antes estaba trabajando aquí en el restaurante de al lado", recuerda. "Noté alguna molestia en la tripa, pero pensé lo típico, que comes algo que te sienta mal, pero ya está", explica.

"Me sentía muy mal, con dolores. Avisé a mi pareja y a mi padre para que me llevase en urgencias pero no dio tiempo. Mientras les esperaba aquí abajo, nació mi hijo", comenta Olivia.

La joven revela que, aunque se notaba hinchada estos nueve meses, no sabía que estaba embarazada. "Estaba de nueve meses y me notaba hinchada y tal, pero no tenía una tripa, una barriga de decir 'estás de nueve meses'", señala. "Me llevaron al hospital, allí me atendieron y me llevaron al peque", añade.

Su pareja y padre del pequeño, Aitor Chaves, explica que él estaba durmiendo y recuerda que fue un shock cuando escuchó los llantos del recién nacido. "Me quedé totalmente en shock porque, claro, no me esperaba nada. Fue un momento bonito, pero al principio te quedas un poquito así, paralizado, pero después la verdad que muy felices y muy contentos de que esté aquí", concluye.