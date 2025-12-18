Redacción Uppers 18 DIC 2025 - 20:05h.

Este patrón se puede presentar después de jornadas de trabajo físico, prácticas musicales o sesiones largas de deporte

Hacer actividades repetitivas como armar un rompecabezas o practicar deporte puede provocar que algunas personas vean esas imágenes al cerrar los ojos. Esto es por el fenómeno Efecto Tetris: el cerebro mantiene activa la experiencia de ciertas tareas en una fase del sueño o en momentos de relajación. Pero no solo ocurre con los videojuegos.

Este patrón se puede presentar después de jornadas de trabajo físico, prácticas musicales o sesiones largas de deporte. La mente reproduce la actividad más reciente, según ‘Nature’.

Relaciona los sueños con la creatividad

Entender este proceso es clave para explicar procesos claves en la formación de la memoria y el desarrollo de habilidades cognitivas. Si una actividad ocupa gran parte de nuestro tiempo, el cerebro la prioriza y la utiliza en los sueños, asociaciones visuales y creatividad.

En el estudio se dieron cuenta de que las personas aumentaban la creatividad cuando soñaban repetidamente con el tema sugerido. El vínculo entre imágenes mentales y desempeño demuestra la plasticidad cerebral durante el sueño, lo que ha despertado interés en terapeutas.

Así ayuda el Tetris en los trastornos de estrés postraumáticos

Emily Holmes, neurocientífica de la Universidad de Uppsala, destaca que la técnica sirve como apoyo en la intervención de trastorno de estrés postraumático (TEPT). El método consiste en pedir a la persona que evoque un recuerdo difícil y, a continuación, juegue Tetris por algunos minutos. Al hacerlo, el cerebro no puede crear al mismo tiempo una imagen traumática y una visual del juego, lo que ayuda a disminuir la intensidad de los flashbacks.

“El cerebro tiene un límite en su capacidad para visualizar dos imágenes intensas de manera simultánea”, afirma Holmes. Esto permite interrumpir el ciclo de pensamientos recurrentes en personas con ansiedad o recuerdos persistentes. Los videojuegos tipo Tetris ofrecen ventajas prácticas: son accesibles, económicos y fáciles de implementar.

La reducción de pensamientos intrusivos al jugar al Tetris provocó que las personas se sintieran menos abrumadas y más capaces de enfocarse en sus recuerdos positivos. Según los expertos, este fenómeno marca “el inicio de una era donde se puede intervenir en la mente desde la cotidianidad”.