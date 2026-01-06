Claudia Barraso 06 ENE 2026 - 11:21h.

La AESAN amplía la alerta por una posible bacteria que afecta a un producto de leche en polvo para lactantes procedente de Países Bajos

El pasado 12 de diciembre la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) alertó de la posible presencia de una peligrosa bacteria (Bacillus cereus) en leche en polvo de Nestlé para lactantes procedente de Países Bajos. El producto concreto afectado fue la Nidina 1 de la marca Nestlé con fecha de consumo preferente de 2027.

Ahora, casi dos semanas después, informa de que la empresa fabricando “ha comunicado que, aplicando el principio de cautela, ha decidido realizar una retirada preventiva de nuevos productos y lotes. Para facilitar la consulta de los productos afectados por la retirada, la empresa ha habilitado en su página web, un buscador de productos y lotes”.

El Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) se ha hecho cargo de trasladar esta información a las autoridades competentes de cada comunidad autónoma a través del sistema con el objetivo de que este producto afectado sea retirado de los canales de comercialización lo antes posible para que ninguna persona resulte afectada por la bacteria que contamina el lote.

El producto afectado

En caso de ya haber adquirido el producto afectado y tenerlo en el domicilio, según ha confirmado la alerta, deben abstenerse de consumirlo por riesgo a contagio. “Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta que se abstengan de consumirlos”.

“La Agencia Española de seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) amplía la información relativa a la alerta por posible presencia de Bacillus cereus en leche en polvo para lactantes procedentes de Países Bajos (Ref: ES2025/723). Teniendo en cuenta el principio de precaución, la empresa fabricante ha decidido retirar nuevos productos y lotes. Estos productos están siendo retirados de los canales de comercialización”.

El producto envasado en bote pesa 800 gramos y su número de lote es el 52900346AB, según la información publicada. La agencia ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio dicha leche en polvo para bebés que se abstengan de consumirlo.