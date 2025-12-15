Celia Molina 15 DIC 2025 - 12:02h.

La empresa estadounidense Okava Pharmaceuticals ha comenzado un ensayo clínico que administra GLP-1 a gatos con obesidad

Colonias felinas, el gran agujero negro de los derechos de los animales: "Se originan por la negligencia de las personas"

Compartir







En los últimos años, medicamentos para la diabetes y el sobrepeso como Ozempic, Wegovy o Monjuaro - utilizados por actores, cantantes y otros personajes públicos para mejorar su aspecto físico - se han puesto de moda, sobre todo, en Estados Unidos. Este tipo de fármacos, basados en la hormona GLP-1, que regulan el azúcar en sangre, el apetito y la digestión, se liberan tras las comidas para indicar al cerebro saciedad, estimular la insulina y ralentizar el vaciado gástrico, asegurándose así una drástica pérdida de peso en la persona que lo ingiere.

Normalmente, se administran mediante una inyección - que se puede suministrar diaria o semanalmente - y, a nivel médico, se ha demostrado su gran efectividad en los casos reales de obesidad, si bien estos fármacos deben ir siempre acompañados de un tratamiento integral contra el sobrepeso que incluya una buena dieta, una rutina de ejercicio y, sobre todo, un cambio en los hábitos del paciente que eviten el 'efecto rebote' cuando se abandone el medicamento.

Un implante de GLP-1 bajo la piel de los gatos del ensayo

La moda del 'Ozempic' se ha extendido tanto por el continente americano - a pesar de sus posibles efectos secundarios, como la pérdida de visión que el cantante Robbie Williams ha relacionado con el consumo de Monjuaro - que está a punto de llegar al ámbito veterinario. La empresa Okava Pharmaceuticals, con sede en San Francisco, cuyo objetivo es alargar la vida de las mascotas a través de la investigación y la aplicación en animales de los patrones que han mejorado la esperanza de vida de los humanos, tiene previsto presentar un nuevo estudio clínico sobre la pérdida de peso con GLP-1 para gatos.

El estudio, denominado 'ManagEment of OverWeight cats with OKV-119' (MEOW-1), pretende utilizar el implante subdérmico en miniatura OKV-119 en gatos con obesidad, diabetes o enfermedad renal. Así, en vez de suministrarse a base de inyecciones periódicas (algo muy molesto para los animales), el implante despedirá la hormona GLP-1 de forma continua durante un máximo de seis meses en cada animal. Okava ha anunciado que ya ha implantado el microchip en el primer ejemplar y que esperan que los resultados del ensayo sean visibles el próximo verano. "Insertas esa cápsula bajo la piel y vuelves seis meses después y el gato ha perdido peso. Es como magia”, ha dicho el director del estudio y veterinario de la Universidad de Florida, Chen Gilor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En 2006, Kienzle y Bergler hicieron un amplio estudio sobre el por qué de la obesidad en los felinos y concluyeron que, en gran parte, es culpa de sus dueños. Compararon el comportamiento de los propietarios de gatos con sobrepeso con el de los propietarios de gatos con peso normal o delgados. Los dueños de los gatos con sobrepeso tendían a ofrecer comida a voluntad, por lo que daban con más frecuencia a sus mascotas "carne, restos de la mesa o extras". Esto coincide con los resultados de otros estudios (Robertson, 1999; Allan y col., 2000; Russell y col., 2000) que determinan que los propietarios de los gatos obesos "utilizan la comida como forma de vínculo y recompensa".