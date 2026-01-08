Además advierte de los riesgos de la vitamina A en dosis altas

Si quieres una piel más radiante, no hace falta llenar la despensa de suplementos caros. Según la dermatóloga Inés Escandell, del Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica (GEDET) y del Grupo Dermothèque, lo más efectivo es aplicar ciertos activos directamente sobre la piel en forma de sérum o crema, siempre que lleves una alimentación equilibrada. Entre sus favoritos están los retinoides, el colágeno, la vitamina C y A, y las ceramidas, pero cuidado: tomarlos por vía oral no siempre es lo ideal.

Por ejemplo, la vitamina A puede ser útil en ciertas patologías cutáneas, pero dosis altas tienen muchos riesgos

Escandell advierte que puede subir el colesterol y los triglicéridos, resecar las mucosas y está prohibida durante el embarazo o si se busca embarazo, ya que podría causar malformaciones fetales. Y sí, se puede comprar libremente, así que mejor usarla con precaución.

En cuanto a la vitamina C, tomarla como suplemento puede mejorar la capacidad antioxidante de la piel, pero no aporta más que aplicarla de forma tópica

Lo ideal, según la especialista, es consumir la vitamina C a través de la dieta brócoli, cítricos, pimientos y, si hace falta, aplicarla directamente sobre el rostro con sérums o cremas.

Respecto al colágeno, los péptidos de colágeno orales podrían ayudar a mejorar hidratación y elasticidad, pero no superan los efectos de aplicarlo tópicamente. Escandell aclara que cuando se pone colágeno en la piel no se integra en la estructura cutánea, sino que ayuda a retener agua y mantener la humedad.

Por último, las ceramidas también pueden tomarse por vía oral y, según los estudios, podrían mejorar la hidratación cutánea, sin embargo, lo más seguro y eficaz es aplicarlas en cosmética, donde hay más investigaciones y mejores resultados.

En resumen: come bien, pero aplica los activos directamente sobre la piel. Así tu cutis recibe todo lo bueno sin riesgos innecesarios.