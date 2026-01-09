La viruela del mono ya se sufrió en Baleares durante años anteriores, aunque en menor gravedad

Esta variante de la viruela del mono es endémica de los países de África central

El Servicio de Vigilancia en Salud Pública de Baleares ha registrado por primera vez casos del clado I de viruela del mono, una variante asociada a una mayor gravedad.

El clado I, asociado a una mayor gravedad, se considera endémico de los países de África central, mientras que el clado II, con una sintomatología más leve, circulaba en los países de África occidental.

Una variante nunca vista en estas islas

El archipiélago ha registrado en los últimos meses una acumulación de casos del virus, parte de los cuales serían de esta variante que nunca había circulado en Islas, aunque en el balance global del año se ha podido notar un descenso respecto a años anteriores.

Las mismas fuentes han señalado que en el 2025, el servicio de vigilancia detectó 13 casos, nueve de ellos en el último trimestre, aunque no se consideraría un brote sino una acumulación de casos.

En cuanto a los años anteriores, el 2024 se confirmaron 16 casos, en el 2023 fueron 15 casos y en el 2022 se confirmaron 216.