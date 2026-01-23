Identifican una proteína clave que debilita las defensas del pulmón tras una infección por gripe

Un estudio con participación de la Universidad de León identifica una proteína clave que explica el riesgo de neumonía grave tras la gripe

Compartir







Un estudio internacional, en el que ha participado la Universidad de León, ha identificado un mecanismo clave del sistema inmunitario que explica por qué algunas personas desarrollan neumonías bacterianas graves tras una infección por gripe.

La investigación, publicada en ‘The Journal of Clinical Investigation’, señala a la proteína TNFSF14 como responsable de la desaparición de los macrófagos alveolares, unas células defensivas esenciales del pulmón, lo que facilita infecciones secundarias potencialmente mortales.

PUEDE INTERESARTE Una investigación gallega consigue frenar el crecimiento de tumores resistentes a los fármacos

El trabajo ha contado con la colaboración de científicos del INBIOMIC de la Universidad de León, dentro de un consorcio internacional liderado desde Alemania y Argentina

Los investigadores han comprobado que, tras una gripe grave, el número de macrófagos alveolares cae de forma drástica entre la primera y la segunda semana, coincidiendo con el momento de mayor vulnerabilidad a infecciones bacterianas, especialmente por neumococo.

A diferencia de lo que se pensaba, esta pérdida no se debe a la acción directa del virus, sino a una respuesta inflamatoria excesiva del propio sistema inmunitario. Durante la infección, la proteína TNFSF14, liberada principalmente por los neutrófilos, activa mecanismos de muerte celular en estas células defensivas.

PUEDE INTERESARTE Muere un bebé por ingerir leche Nestlé en Francia: abren una investigación penal para averiguar las causas

Como consecuencia, bacterias como el Streptococcus pneumoniae pueden multiplicarse rápidamente en el pulmón y provocar neumonías graves

El estudio destaca además su potencial aplicación terapéutica, ya que bloquear TNFSF14 permite preservar las defensas pulmonares, reducir la carga bacteriana y mejorar la supervivencia.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los autores subrayan que estos hallazgos abren la puerta a nuevas estrategias de tratamiento, complementarias a los antibióticos, para reducir el riesgo de neumonía secundaria tras infecciones virales como la gripe o la covid-19.