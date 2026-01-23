Raquel Noya Europa Press A Coruña, 23 ENE 2026 - 04:30h.

Los hallazgos de esta investigación son de especial interés para el tratamiento del melanoma, del cáncer de mama y del cáncer colorrectal

El trabajo ha recibido el premio de la Real Academia Galega de Ciencias y la Fundación Barrié a mejor investigación de Galicia

La Real Academia Galega de Ciencias y la Fundación Barrié ha concedido el premio a la mejor investigación de Galicia en ciencias básicas al equipo que identificó una nueva diana terapéutica capaz de frenar el crecimiento de un tipo de tumores resistentes a los fármacos.

"Este trabajo identifica la proteína conexina 43 como una potente diana terapéutica, capaz de frenar el crecimiento de los tumores y evitar la aparición de resistencia a los fármacos, o mismo revertirla una vez que se haya producido", explica la RAGC en un comunicado. El trabajo revela por qué las células tumorales se deshacen de esa proteína para poder sobrevivir y cómo, al restaurarla, los tumores pueden ser conducidos a la muerte celular. Además, descubrieron que este efecto se multiplica al combinarlo con fármacos que también dañan el ADN de las células tumorales. Los Premios de Investigación Fundación Barrié-RAGC están destinados a reconocer las mejores investigaciones que se desarrollan en la comunidad, y se dividen en tres categorías: ciencias básicas, técnicas y sociales.

Nueva diana terapéutica para tratar tumores resistentes

El premio en la categoría de ciencias básicas recayó en el proyecto liderado por María Dolores Mayán Santos, del Centro de Investigación en Nanomateriais e Biomedicina (Cinbio) de la Universidade de Vigo, en colaboración con otros equipos nacionales e internacionales. Identificaron una nueva diana terapéutica para abordar tumores con mutaciones en el gen BRAF, mutaciones presentes en el 8% de todos los tumores humanos y que los hace resistentes a los tratamientos.

Con estos resultados, los investigadores desarrollaron y patentaron una innovadora estrategia terapéutica basada en ARN mensajero para transportar la proteína conexina 43 al núcleo de las células tumorales. Sus hallazgos son de especial interés para el tratamiento del melanoma, del cáncer de mama y del cáncer colorrectal, al tiempo que abre la puerta para el desarrollo de nuevos terapias para otro tipo de tumores.

Premio de Ciencias Técnicas

El premio en la categoría de Ciencias Técnicas fue para el grupo coordinado por Cristina Gallego Rodríguez, del Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnoloxías Ambientais (Cretus) de la USC. Su trabajo aborda uno de los grandes retos actuales de la industria pesquera: qué hacer con los enormes volúmenes de subprodutos que se generan, como la piel del pescado. Proponen una manera innovadora y más sostenible de aprovechar este material, empleándolo para obtener gelatina de alta calidad mediante el uso de disolventes eutécticos. Estos disolventes permiten sustituir los tratamientos químicos agresivos tradicionales por un proceso más respetuoso con el medio, con lo que mejora además el rendimiento de la extracción y las propiedades funcionales de la gelatina obtenida.

Los resultados muestran que, ajustando adecuadamente las condiciones del proceso y la especie de pescado --se centraron en particular en el atún--, es posible producir gelatinas con excelentes capacidades. Además, la posibilidad de adaptar el proceso en función de la materia prima y las propiedades finales deseadas, abre nuevas oportunidades industriales en los sectores alimentario, farmacéutico y cosmético.

Premio de Ciencias Sociales

El premio en la categoría de Ciencias Sociais fue para un equipo de la Escola de Enxeñaría Industrial de la UVigo que trabaja en la gestión sostenible de la denominada última milla en el comercio electrónico. Su coordinadora, Iria González Romero, señala que "es la fase final y más crítica del proceso, el transporte del pedido desde el último centro de distribución hasta la entrega al cliente, clave para la satisfacción del mismo y uno de los más costosos de la cadena logística, con un alto impacto ambiental".

La investigación, realizada en colaboración con la Universidad Libre de Bruselas, la de Liverpool y la Politècnica de València, proporciona varias herramientas y directrices para facilitar el diseño y puesta en marcha de estrategias sostenibles en esta fase del comercio electrónico. Los investigadores identificaron una serie de innovaciones respetuosas con el medio como la correcta implementación de envases reutilizables, la reubicación del stock, el rediseño de rutas según la densidad de la demanda, el rediseño de la flota de vehículos o el uso de puntos de recogida para la logística inversa. "Los resultados son de interés para que minoristas online y compañías de transporte modifiquen sus estrategias y apuesten por una última milla más sostenible", indica.

Accésits

Además, estos premios han otorgado diferentes accésits en cada categoría. En Ciencias Básicas hubo dos accésits: uno para el equipo de Manuel Souto Salom, del Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (Ciqus), de la Universidade de Santiago, por el uso de compuestos orgánicos para conseguir baterías más económicas y sostenibles; y otro para Hamza Al-Shdaifat y Rosana Rodríguez, de la facultad de Matemáticas da Universidade de Santiago, por un trabajo sobre la utilidad de las matemáticas para resolver problemas complejos en física y ingeniería.

En la categoría de Ciencias Técnicas se otorgó un accésit a un equipo del Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (Citeni) de la Universidade da Coruña (Campus de Ferrol), liderado por Javier Pernas Álvarez, sobre un sistema de planificación inteligente para optimizar el proceso de construcción de buques.

En Ciencias Sociais se concedió un accésit a un grupo de la facultad de Ciencias Económicas e Empresariais da USC, liderado por María Garrido Ruso, acerca de la relación entre sostenibilidad y el rendimiento financiero en las pymes.