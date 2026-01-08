Maitena Berrueco 08 ENE 2026 - 04:00h.

Los vascos inmunizados superan los 590.000, en torno a un 11% más que el año pasado

Bilbao recupera el vacunódromo ante el repunte de la gripe

Vitoria-GasteizEl pasado mes de octubre se contabilizaron más de mil contagios de gripe en 21 días en Euskadi, la expansión del virus hizo saltar todas las alarmas y arrancó entonces una intensa campaña de vacunación que, en los primeros días del nuevo año, deja un 11 por ciento más de vascos inmunizados respecto a enero de 2025. Tras la tormenta de aquellos días parecía que la calma se había instalado y los contagios remitían, pero tras tres semanas en las que los casos de gripe iban en descenso, en los últimos días se ha registrado un leve repunte, un aumento de personas ingresadas y una incidencia al alza. Las reuniones familiares y entre amigos, durante las recientes fiestas navideñas, podrían estar tras este repunte vírico.

Los contagios han ascendido en torno a un 4 por ciento, según los últimos datos aportados por Osakidetza, con un total de 1.169 casos registrados, si bien los casos más graves disminuyen por obra y gracia de la vacunación.La incidencia continúa al alza y en el País Vasco se sitúa en 721 casos por cada 100.000 habitantes, 54 puntos por encima de la incidencia registrada una semana antes.

La situación de los hospitales es normal, al arranque de esta semana, el nivel de ocupación se mantenía en torno al 83%, con un total de 217 personas ingresadas en los hospitales, 15 más que la semana previa, aunque solo cuatro estaban en la UCI, cinco menos que la semana anterior. A pesar de todo, desde el departamento autonómico de Salud tranquilizan a los vascos asegurando que las formas más graves de la enfermedad siguen disminuyendo gracias a la vacunación. El número de personas inmunizadas supera las 590.000, en torno a un 11% más que el año pasado, gracias a medidas como el vacunódromo de La Casilla, o el adelanto de la vacunación de la población que no es de riesgo.

Vacunación y mascarillas contra la gripe

Eso sí, desde el Gobierno Vasco se insta a no bajar la guardia y recuerdan la importancia del uso de la mascarilla en caso de presentar síntomas, especialmente si se está en contacto con personas de riesgo

Entre el 29 de diciembre y 4 de enero, en este periodo se han registrado un total de 1.169 casos en Euskadi lo que supone incremento de en torno al 4% respecto a la semana previa. Este leve repunte de la actividad gripal se ha traducido en un aumento también del número de personas ingresadas, si bien es cierto que las formas más graves de la enfermedad siguen siendo bajas. De hecho, solo cuatro personas permanecían a comienzos de esta semana hospitalizados en alguna UCI vasca. La situación es bastante más favorable a la de años anteriores por estas fechas, ya que hay que esperar hasta la última semana de enero en el caso de la campaña 2023-2024, e incluso a mediados de febrero en la campaña 2024-2025, para encontrar registros similares.

Por territorios es algo mayor en Álava, con una incidencia de 830 casos, mientras que en Bizkaia es de 736 casos y de 652 casos en Gipuzkoa. El departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza se reafirman en su apuesta por la vacunación como herramienta más eficaz para prevenir complicaciones ante este virus respiratorio, al tiempo que piden a la ciudadanía mantener las medidas esenciales para prevenir más contagios, principalmente el uso de la mascarilla en caso de presentar síntomas y sobre todo si se está en contacto con personas de riesgo. La campaña de vacunación arrancó en la Comunidad Autónoma Vasca, el 6 de octubre de 2025 dirigida a los grupos de riesgo: mayores de 60, menores de entre seis meses y cinco años, y mujeres embarazadas. En noviembre, se amplió la vacunación a toda la población.