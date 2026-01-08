Redacción Euskadi 08 ENE 2026 - 19:30h.

Las ganaderías más próximas a la frontera francesa son las primeras en empezar a vacunar a las reses

Crisis bovina: el aumento de casos de dermatosis nodular obligan a emprender una vacunación de emergencia

Compartir







San SebastiánLa detección de numerosos focos de dermatosis nodular en el sur de Francia ha llevado al Gobierno de España a ordenar la vacunación de los animales de las ganaderías más próximas a la frontera, lo que incluye a las ganaderías guipuzcoanas y navarras. Las ganaderías de Álava y Vizcaya, de momento, quedan al margen del plan de vacunación. La enfermedad afecta al ganado bovino, pero no supone riesgo para la salud humana.

En Guipúzcoa, la campaña de inmunización ya ha comenzado y se calcula que se vacunará a unas 44.000 reses, entre vacas, toros y novillos. En la cercana Navarra, el número se eleva hasta las 60.000 cabezas de ganado y arrancará en las comarcas de Baztan-Bidasoa, Pirineos, Sakana y Ultzama.

PUEDE INTERESARTE Cancelan ferias y concursos de ganado en Galicia por la dermatosis nodular contagiosa

El objetivo es evitar la expansión del virus. Se trata de una enfermedad de declaración obligatoria, aunque no representa ningún riesgo para la salud humana ni para el consumo de productos de origen animal.

Más de 100.000 reses navarras y guipuzcoanas

La dermatosis nodular contagiosa de los bóvidos es, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, una enfermedad producida por un virus de la familia Poxviridae, género Capripoxvirus. Los síntomas de la dermatosis nodular son: fiebre, nódulos en la piel, en membranas mucosas y órganos internos, extenuación, inflamación de los nódulos linfáticos, edema cutáneo y, en ocasiones, la muerte. La enfermedad tiene importancia económica porque causa un elevado descenso en la producción, particularmente en vacas de leche.

PUEDE INTERESARTE La dermatosis nodular contagiosa se extiende por las granjas de Girona: un caso obliga a modificar el radio de vigilancia

Aun no se han detectado casos en el Estado, pero la cercanía de un centenar de focos en Francia ha hecho saltar las alarmas y poner en marcha una campaña de vacunación que en el país vecino ya se ha aplicado a cientos de miles de reses.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El pasado mes de octubre de 2025, ya el Gobierno Vasco y las diputaciones forales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa acordaron la suspensión temporal de todas las ferias, certámenes y concentraciones ganaderas como medida preventiva frente a la dermatosis nodular contagiosa ante la evolución que había tomado la enfermedad en otros territorios.

A finales del pasado diciembre, se decidió prorrogar la suspensión de ferias y eventos con animales y se endurecieron las condiciones de movimiento y bioseguridad del ganado hasta el próximo 26 de febrero. En aquel momento, los datos epidemiológicos apuntaban a que en Cataluña no se habían notificado nuevos focos de la enfermedad, pero en Francia se habían dado cuenta nuevos focos en los departamentos de Aude, Alta-Garona, Gers y Pirineos Atlánticos. Por ello, el Gobierno Vasco consideraba necesario extremar las precauciones y adoptar medidas preventivas adicionales para proteger a las explotaciones ganaderas de Euskadi.