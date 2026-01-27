La OMS ha retirado a España el estatus de país en situación de eliminación del sarampión

Además de España, otros cinco países han pasado de una situación de eliminación a una de restablecimiento de la transmisión

Compartir







La Organización Mundial de la Salud, tras la evaluación anual de los datos epidemiológicos y de laboratorio de 2024, considera que se ha reestablecido la transmisión endémica del sarampión en España.

En España, en 2024 se notificaron 467 casos sospechosos, de los cuales se confirmaron 227: un 23,3% fueron importados, un 44,9% estaban relacionados con la importación y en un 32,2 no pudo establecerse el origen. En 2025, hasta el 28 de diciembre, se habían confirmado 397 casos de sarampión de un total de 971 sospechosos, entre los que se incluyen 108 casos importados (principalmente de Marruecos y Rumanía).

PUEDE INTERESARTE Alerta por el virus Nipah: no hay información disponible sobre la fuente de este brote de enfermedad

Además de España, otros cinco países han pasado de una situación de eliminación a una de restablecimiento de la transmisión: Armenia, Austria, Azerbaiyán, Uzbekistán y Reino Unido. En total, el sarampión presenta una circulación persistente en 13 países de la región. Entre ellos, Francia, Alemania e Italia han evolucionado desde un escenario de interrupción de la transmisión a una situación de transmisión sostenida.

Sanidad va a reforzar la estrategia nacional para recuperar la eliminación del sarampión

Según el Ministerio de Sanidad, España mantiene su firme compromiso con la eliminación del sarampión, estatus que fue certificado por la OMS en 2016, por la ausencia de circulación endémica durante un periodo de 36 meses, y ya trabaja en la actualización del Plan Estratégico para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola con el objetivo de recuperar dicho reconocimiento.

Entre los objetivos del Plan se encuentra reforzar la cobertura de vacunación y el sistema de vigilancia y garantizar una respuesta coordinada entre todos los niveles de la administración sanitaria.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Recomendaciones y actuaciones

El Ministerio de Sanidad emitió en mayo de 2025 una serie de recomendaciones para controlar la transmisión: