27 ENE 2026 - 10:45h.

El riesgo actual para la población de España por el momento se estima muy bajo, según el Ministerio de Sanidad

Qué es el Virus Nipah que ha desatado la alarma en la OMS: sus síntomas, cómo se trasmite y su tasa de mortalidad

El Ministerio de Sanidad ha emitido un comunicado tras la alerta en India por un brote del virus Nipah. La enfermedad por este virus puede afectar a varias especies animales y causar enfermedades grave en humanos. Por este motivo, la falta de tratamiento eficaz y el riesgo de establecerse transmisión sostenida entre humanos, el virus Nipah se encuentra bajo vigilancia estrecha por parte de la OMS.

Desde el ministerio han compartido que todavía no hay información disponible sobre la fuente de este brote de enfermedad por virus Nipah que ha afectado a trabajadores sanitarios. El 12 de enero de 2026, el ministro de sanidad de la India comunicó dos casos sospechosos de enfermedad por virus Nipah en el estado de Bengala Occidental. Los casos fueron confirmados el 14 de enero de 2026. Son los primeros casos detectados en Bengala Occidental desde 2007.

Un médico y otra enfermera que trataron a una de las pacientes infectadas desarrollaron posteriormente fiebre y tos. Según los medios locales, ambos dieron un resultado negativo para Nipah, pero permanecen en observación como contactos de alto y bajo riesgo. Se han identificado más de 100 contactos de bajo riesgo a los que se les ha indicado cuarentena domiciliaria.

¿Qué riesgos tiene la población española?

Según el Ministerio de Sanidad, el riesgo a nivel global se considera muy bajo debido a la falta de reservorio naturales en la mayor parte de los países y que hasta la fecha, en los 27 años desde su identificación, solamente se han detectado casos en Bangladesh, India, Malasia y Singapur.

En todo caso, el patrón de transmisión nosocomial observado en este brote indica la importancia de las medidas de control de infección en el ámbito sanitario asistencial.

El riesgo actual para la población de España, a reevaluar a medida que se disponga de más información, se estima muy bajo.

Cómo se transmite

La mayoría de las personas infectadas por este virus se deben al contacto directo con cerdos enfermos o con sus secreciones contaminadas. Se cree que el brote inicial de Malasia fue de trasmisión a través de las gotículas respiratorias o del contacto con esas secreciones de cerdos enfermos.

Sin embargo, en los brotes de Bangladesh e India, la OMS apuesta por que las infecciones se deben al consumo de frutas o derivados contaminados con orina o saliva de murciélagos infectados.

También se ha reportado su trasmisión de persona a persona, a través de las secreciones y excreciones. En la India, un 75% de los casos se reportaron entre el personal sanitario o las visitas. En Bangladesh, la mitad de los casos también han sido por el contacto de persona a persona en el tratamiento a pacientes infectados.