El informe que sustenta estas estimaciones también apunta, por otro lado, a un aumento de la supervivencia, que se ha duplicado en los últimos 40 años

Una combinación de tres fármacos logra algo inédito frente al cáncer de páncreas en modelos experimentales: "En tres años se podría probar en humanos"

Los nuevos casos de cáncer aumentarán este año un 2% en España y rebasarán por primera vez los 300.000, de los que 8.000 se diagnosticarán a jóvenes adultos de 20 a 39 años, sobre todo de mama y tiroides, según las estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

Concretamente, esta proyección surge del informe ‘Las cifras del cáncer en España 2026’ elaborado por la sociedad científica con la colaboración de Red Española de Registros de Cáncer (Redecan).

Los tipos de cáncer más frecuentes para este año: colón y recto, mama y pulmón

Según los datos del citado informe, que destaca que también se espera un incremento de la incidencia del cáncer a nivel mundial, los tumores de colon y recto se mantienen como los más frecuentes para este año, con 44.132, seguidos de los de mama (38.318), pulmón (34.908), próstata (34.833) y vejiga urinaria (23.929).

Muy por detrás se encuentran los linfomas no hodgkinianos (12.201), el cáncer de páncreas (10.405), el cáncer de riñón (9.165), el melanoma maligno cutáneo (8.074), los cánceres de cavidad oral y faringe (8.203), y los cánceres de cuerpo uterino (7.759), estómago (7.595) e hígado (6.852).

Por sexo, apunta el informe, en los hombres, al igual que en 2025, serán mayoritarios los de próstata (34.833), colon y recto (26.477), pulmón (23.079) y vejiga urinaria (19.496). Y, en las mujeres, los de mama (38.318) y los de colon y recto (17.655). En este último colectivo, el cáncer de pulmón (11.829) se mantiene como tercer tumor más incidente desde 2019 por el aumento del consumo de tabaco en el mismo a partir de los años 70.

La supervivencia al cáncer también aumenta y se ha duplicado en los últimos 40 años

Pese al incremento de casos, –que se debe a factores como el envejecimiento de la población, la detección cada vez más precoz o factores de riesgo evitables relacionados con hábitos de vida inadecuados–, el estudio constata, no obstante, también un aumento de la supervivencia, que se ha duplicado en los últimos 40 años.

“Los avances conseguidos hacen que el pronóstico limitado que tenían la mayoría de los pacientes con cáncer hace cinco décadas se haya revertido, y actualmente tengan una supervivencia más prolongada y con calidad de vida”, señala el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, el doctor Javier Castro, subrayando que "el objetivo actual no es sólo vivir más, sino mejor, con menos toxicidad, más atención a los efectos a largo plazo y más apoyo a los supervivientes". "La prevención, el diagnóstico precoz y la investigación siguen siendo claves para reducir la mortalidad por cáncer”, recalca.