El Hospital Universitario HM Sanchinarro recibe autorización para administrar dos terapias CAR-T

El Hospital Universitario HM Sanchinarro ha recibido autorización oficial para administrar las terapias CAR-T ‘Yescarta’ y ‘Tecartus’, desarrolladas por Kite/Gilead, indicadas para el tratamiento de linfomas y leucemias complejas. Esta acreditación amplía las opciones terapéuticas para pacientes que no responden a tratamientos convencionales.

El jefe del Servicio de Hematología de HM Hospitales, Luis Felipe Casado, ha subrayado que la autorización supone un “paso decisivo” para el centro y para los pacientes, al facilitar el acceso a terapias que están cambiando el pronóstico de enfermedades hematológicas graves con escasas alternativas.

Con esta incorporación, ‘Yescarta’ y ‘Tecartus’ se suman a ‘Kymriah’, ya autorizada previamente, lo que sitúa a HM Sanchinarro entre los pocos centros privados de España capacitados para ofrecer varias terapias CAR-T comercializadas

La terapia CAR-T consiste en reprogramar las células del propio paciente para que identifiquen y destruyan las células tumorales, alcanzando tasas de respuesta completa de entre el 40% y el 80%. Al tratarse de un tratamiento de un solo acto, evita ciclos continuados y favorece una recuperación funcional completa, siempre bajo estricta monitorización médica.

Para su aplicación, el hospital ha desarrollado un circuito clínico integral, que incluye aféresis, fabricación celular, preparación del paciente, infusión y seguimiento

Con un equipo multidisciplinar disponible las 24 horas y formación específica para el manejo de posibles complicaciones, como el síndrome de liberación de citoquinas o la neurotoxicidad.

Desde el centro han señalado que el objetivo es seguir ampliando indicaciones, participar en ensayos clínicos y extender este modelo a otros hospitales del grupo HM, consolidando el uso de la terapia celular como una herramienta clave frente al cáncer.