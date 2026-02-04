A su vez, han subrayado que abre oportunidades para ofrecer tratamientos más eficaces, menos tóxicos y mejor adaptados a cada paciente

Patricia Altea, doctora en Medicina: “La dieta no va a curar la metástasis del cáncer, pero podría reducir su riesgo”

Compartir







El oncólogo radioterápico del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y coordinador del grupo Uroncor de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), Antonio J. Conde Moreno, ha puesto en valor la nueva evidencia disponible sobre terapias, medicina de precisión y técnicas de imagen en cáncer de próstata, que permiten una mayor personalización del tratamiento.

"La nueva evidencia acerca de las terapias sistémicas, junto con la medicina de precisión y técnicas de imagen como el PET-PSMA, nos permite adaptar los tratamientos al perfil clínico y biológico de cada paciente, maximizando el beneficio y minimizando toxicidades innecesarias", ha señalado durante el XVIII OncoUrology Forum, organizado por Astellas con el aval de la SEOR.

PUEDE INTERESARTE El estudio sobre el virus Nipah revela otro virus en murciélagos mortal que infecta a los humanos

Conde Moreno ha afirmado que las técnicas de imagen de nueva generación y los enfoques personalizados están cambiando la forma en que los profesionales toman decisiones terapéuticas.

Entre sus ventajas, ha señalado que permiten seleccionar mejor a los pacientes, optimizar las secuncias de tratamiento y mejorar ls resultados clínicos sin comprometer la calidad de vida

Los participantes en esta jornada han coincidido en que el abordaje del cáncer genitourinario, y en especial del cáncer de próstata y de vejiga, se encuentra en un momento clave de transformación de la práctica clínica diaria y la toma de decisiones terapéuticas, promovido por la incorporación de técnicas de imagen, la nueva evidencia acerca de las terapias sistémicas y enfoques cada vez más personalizandos.

PUEDE INTERESARTE Alertan de la posible presencia de cereulida en leche de fórmula procedente de Francia

En este marco, el conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia, Antonio Gómez Caamaño, oncólogo radioterápico de formación, ha apostado por avanzar hacia un abordaje integral del cáncer, basado en la prevención, la detección precoz y la innovación terapéutica.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Durante su intervención, ha destacado algunas iniciativas impulsadas desde Galicia, como el desarrollo de programas de cribado y la apuesta por tecnologías de alta precisión, como la protonterapia.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Avances en cáncer de vejiga

En las ponencias sobre cáncer de vejiga, los expertos han enfatizado la necesidad de un abordaje multidisciplinar, con la colaboración de urólogos, oncólogos médicos y oncólogos radioterápicos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Asimismo, han destacado que los profesionales sanitarios deben permitir la participación activa de los pacientes en la toma de decisiones.

A este respecto, el jefe de Servicio de Oncología Radioterápica en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, Antonio J. Conde Moreno, ha explicado que el abordaje multidisciplinar permite seleccionar la mejor opción terapéutica en cada paciente, teniendo en cuenta tanto la eficacia como la tolerabilidad y la calidad de vida.

El doctor también ha resaltado los avances en terapia trimodal, que combina resección transuretral máxima seguida de radioterapia con quimioterapia y se sitúa como una de las opciones terapéuticas para algunos pacientes.

En esta línea, los expertos han destacado la ampliación del abanico terapéutico gracias a los avances en tratamientos sistémicos, inmunoterapia y anticuerpos

Por otra parte, los especialistas reunidos en este foro han afirmado que la integración de nuevas terapias sistémicas y la medicina de precisión en el tratamiento del cáncer genitourinario plantea retos como la necesidad de formación continua, desarrollo de protocolos claros y generación de evidencia en vida real.